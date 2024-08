Mưa lớn một giờ, 74 ngôi nhà ở TP Lào Cai chìm trong nước

Sáng 30/8, trao đổi với PV VietNamNet, lãnh đạo UBND thành phố Lào Cai cho biết, trận mưa lớn vừa xảy ra khiến một số khu vực trên địa bàn bị ngập lụt cục bộ.

Cụ thể, mưa lớn kéo dài từ 7h đến 8h sáng nay gây ngập nhiều tuyến đường, phố chính trên địa bàn các phường: Bắc Cường, Nam Cường, Bắc Lệnh, Bình Minh và Pom Hán. Đặc biệt, mưa lớn đã làm ngập nhiều đoạn trên đại lộ Trần Hưng Đạo, Trần Phú, Hoàng Quốc Việt, Võ Nguyên Giáp.

"Các khu vực trên bị ngập khoảng 30 phút thì nước rút, rất may không có thiệt hại về người", vị lãnh đạo nói.

Theo thông tin từ Ban Chỉ huy PCTT và TKCN tỉnh Lào Cai, do chịu ảnh hưởng của rãnh áp thấp có trục đi qua khu vực Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ, đêm 29, rạng sáng 30/8, trên địa bàn tỉnh Lào Cai có mưa rào.

Riêng khu vực các địa phương như thành phố Lào Cai, huyện Bảo Thắng, Bắc Hà, Bảo Yên có mưa to đến rất to gây ngập lụt cục bộ ở một số điểm.

Mưa lớn khiến 76 ngôi nhà bị ảnh hưởng, trong đó có 74 ngôi nhà tại thành phố Lào Cai bị ngập úng, hư hỏng vật dụng gia đình. Khoảng 25ha hoa màu tại thành phố Lào Cai bị ngập úng.

