Mưa lớn kéo dài, nhiều khu vực ở Lâm Đồng ngập nặng trở lại

Đêm 3/12, sáng 4/12, trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng xuất hiện mưa to đến rất to, khiến nhiều địa phương bị ngập sâu, trong đó có nhiều vùng từng là điểm ngập nặng trong đợt mưa lũ hồi tháng 10.

Các tuyến đường giao thông tại xã Hàm Liêm bị ngập, gây ách tắc giao thông.

Theo ghi nhận tại thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm, khoảng 7 giờ sáng 4/12, trên địa bàn vẫn còn mưa nặng hạt. Một số hộ dân ở vùng trũng, thấp và dọc bờ sông Cái đã bị nước lũ tràn vào nhà, chia cắt. Nhiều tuyến đường giao thông nông bị ngập sâu, nước chảy xiết, gây ách tắc giao thông.

Ngoài ra, mưa lớn đã làm ngập nhiều diện tích thanh long, lúa, hoa màu tại các thôn 1, thôn 3, thôn 5, thôn 6, Thuận Thành, Thuận Điền… Hiện người dân đang khẩn trương di dời đồ đạc, tài sản và đưa gia súc đến khu vực cao ráo. Đây là lần thứ hai kể từ tháng 10/2025, xã Hàm Liêm bị nước lũ dâng cao, nhanh và gây ngập úng.

Nước lũ gây ngập nhiều nhà dân ở thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm.

Trước tình hình đó, UBND xã Hàm Liêm đã huy động lực lượng, khẩn trương di dời người dân ở khu vực xung yếu, ven sông, vùng thấp trũng, có nguy cơ sạt lở đến nơi an toàn. Đồng thời, phân công người ứng trực xử lý các tình huống, cảnh báo người dân không đi qua vùng ngập sâu, ngập nặng.

Còn tại xã Hàm Thuận, một số khu vực vùng trũng, thấp ở thôn Lâm Giang, Tầm Hưng… cũng đang bị ngập do mưa lũ, có nơi ngập sâu từ 0,5 - 1m. Theo người dân ở Tổ 1, thôn Tầm Hưng, mưa lớn đêm qua khiến nước lũ dâng cao. Nước lên từ 10 đêm tối qua và tới 4 giờ sáng nay đã tràn vào và gây ngập nửa nhà. Khoảng 26 hộ trong khu đã phải di chuyển đồ đạc và rời nhà cửa đảm bảo an toàn.

Lãnh đạo UBND xã Hàm Thuận cho biết chính quyền địa phương vẫn đang triển khai khẩn trương huy động lực lượng, phương tiện, ca nô nước phối hợp với lực lượng tại chỗ để hỗ trợ nhân dân ứng phó với mưa lũ, cứu hộ cứu nạn, tổ chức di dời nhà, đồ đạc đến nơi an toàn… Đồng thời, địa phương bố trí lực lượng canh gác, kiểm soát người và phương tiện qua các tràn, khu vực ngập kiên quyết không cho người và phương tiện qua lại nếu không bảo đảm an toàn; bố trí lực lượng, vật tư, phương tiện để sớm khắc phục sự cố, đảm bảo giao thông...

Nước lũ vẫn chảy xiết, gây ngập nhiều nhà dân thôn Hội Nhơn, xã Hàm Liêm.





Do mưa lớn từ chiều tối 3/12 đến rạng sáng nay, nhiều hồ chứa thủy lợi ở khu vực phía Đông tỉnh Lâm Đồng đã phải tăng lưu lượng xả để bảo đảm an toàn công trình. Các xã, phường vùng hạ du đã được thông báo để chủ động ứng phó.

Công ty TNHH MTV Khai thác Công trình thủy lợi Bình Thuận (Lâm Đồng) cho biết, đến 3 giờ cùng ngày, mực nước hồ Sông Quao (xã Hàm Thuận Bắc) đạt cao trình +90,9 m, vượt mức dâng bình thường 0,73 m và tiếp tục tăng lên mức dâng gia cường (+91,1 m). Tổng lưu lượng điều tiết qua tràn hiện khoảng 311 m3/giây, trong khi lượng nước từ thượng nguồn vẫn ở mức hơn 465 m3/giây do khu vực tiếp tục có mưa.

Nhiều diện tích thanh long ở xã Hàm Liêm bị ngập trong nước.

Vì vậy, để bảo đảm an toàn công trình trong bối cảnh lưu vực hồ Sông Quao tiếp tục có mưa, Công ty Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác công trình thủy lợi Bình Thuận sẽ tiếp tục tăng lưu lượng xả qua tràn nhằm hạ thấp mực nước hồ. Việc điều tiết dự kiến bắt đầu từ 6 giờ ngày 4/12, với lưu lượng xả nâng lên 350 - 500 m³/giây tùy thuộc lượng nước về hồ và tình hình hạ du.

Xã Hàm Liêm ngập diện rộng do mưa lớn sáng 4/12.

Còn tại sông Lòng Sông (xã Tuy Phong), do mưa lớn, lượng nước thượng nguồn đổ về tăng, Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Khai thác Công trình thủy lợi - Chi nhánh Tuy Phong thông báo tăng lưu lượng xả qua tràn hồ Lòng Sông bắt đầu từ 4 giờ 30 phút ngày 4/12 với lưu lượng xả 1.200 m3/s. Dự kiến sẽ tiếp tục tăng tùy thuộc lượng nước đến hồ.