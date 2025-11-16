Mưa lớn gây ngập sâu, nhiều khu vực biên giới ở Quảng Trị bị chia cắt

Mưa lớn kéo dài từ thượng nguồn đổ về khiến nhiều tuyến đường ở khu vực biên giới Quảng Trị bị ngập sâu, giao thông gián đoạn. Bộ đội Biên phòng các đồn tuyến biên giới đã tăng cường lực lượng chốt chặn, cảnh báo nguy hiểm và hỗ trợ người dân ứng phó với mưa lũ.

Thông tin từ các đồn Biên phòng tỉnh Quảng Trị cho biết, đến chiều 16/11, mực nước tại các sông, suối dâng nhanh, gây ngập lụt nhiều vị trí trọng yếu. Ở xã Kim Ngân, đường từ trung tâm xã vào đập Cồn Cùng và bản An Bai ngập gần 1 m.

Nhiều địa bàn thuộc khu vực biên giới tỉnh Quảng Trị bị chia cắt do mưa lũ.

Quốc lộ 9B đoạn qua các ngầm Km23 và Km25 chìm trong nước từ 0,4 - 0,6 m, khiến giao thông tạm thời bị chia cắt. Đồn Biên phòng Làng Ho đã phối hợp địa phương cắm biển cảnh báo, yêu cầu người dân không đi qua các ngầm tràn.

Tại xã La Lay, mưa lớn diện rộng khiến cầu tràn các thôn A Ngo, A Rong ngập khoảng 0,5 m. Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế La Lay đã tổ chức lực lượng trực chốt, bảo đảm an toàn cho người dân.

Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh yêu cầu các đơn vị tiếp tục bám địa bàn, theo dõi sát diễn biến mưa lũ và phối hợp chính quyền thiết lập cảnh báo sớm tại các vị trí xung yếu, đặc biệt là khu vực có nguy cơ sạt lở, sụt trượt.

Bộ đội biên phòng bám địa bàn ứng phó với mưa lũ.

Theo Đài Khí tượng thủy văn tỉnh Quảng Trị, trong 24 giờ tới, lũ trên các sông tiếp tục lên mức báo động 1 - 2, một số nơi xấp xỉ báo động 3. Nguy cơ ngập sâu, diện rộng ở vùng hạ lưu, nhất là khu vực sông Kiến Giang; đồng thời cảnh báo rất cao về lũ quét, sạt lở đất tại miền núi và các khu vực bãi thải, công trình thi công đường bộ, điện gió.