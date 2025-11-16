Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
Mưa lớn, đường sắt ngập sâu, tàu tạm dừng qua Khánh Hòa

  • Chủ nhật, 16/11/2025 22:06 (GMT+7)
  • 1 giờ trước

Mưa lớn kéo dài khiến nhiều đoạn đường sắt qua địa bàn xã Nam Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) bị ngập sâu, buộc ngành Đường sắt phải cho dừng tàu để bảo đảm an toàn.

Tối 16/11, lãnh đạo Chi nhánh Khai thác Đường sắt Phú Khánh cho biết, do mưa lớn từ chiều khiến tuyến đường sắt Bắc - Nam đoạn qua xã Nam Cam Ranh (tỉnh Khánh Hòa) ngập nặng, buộc ngành Đường sắt phải ra quyết định tạm dừng chạy tàu để đảm bảo an toàn.

Cụ thể, tại Km1369+421 khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông, nước lũ đã tràn vào nhà gác khiến đường ray ngập sâu tới 0,25m. Cách đó không xa, tại Km1367+050, đất đá từ taluy bị mưa lớn cuốn xuống, lấp kín khe ray, tiềm ẩn nguy cơ trật bánh.

Tam dung tau anh 1

Một số đoạn đường sắt khu gian Ngã Ba - Cam Thịnh Đông (tỉnh Khánh Hòa) bị ngập do mưa lớn.

Dù lực lượng cứu hộ đã được huy động khẩn cấp để xử lý sự cố ngay trong mưa, nhưng thời tiết diễn biến phức tạp khiến công tác khắc phục gặp nhiều khó khăn. Từ 15h05 chiều cùng ngày, các chuyến tàu qua hai ga Ngã Ba và Cam Thịnh Đông buộc phải tạm dừng, chờ nước rút.

Theo Đài Khí tượng Thủy văn tỉnh Khánh Hòa, trong 24 giờ qua, địa bàn ghi nhận lượng mưa phổ biến từ 30-80mm, có nơi vượt ngưỡng 120mm như: Suối Tiên (138,9mm), Cam Phước Đông (121mm). Dự báo từ nay đến hết ngày 18/11, toàn tỉnh tiếp tục có mưa to đến rất to, đặc biệt vùng núi có nơi lên tới 250mm, kèm theo lốc, sét và gió giật mạnh.

Trên các sông lớn như Dinh Ninh Hòa, lũ đang lên nhanh, có khả năng đạt mức báo động 2-3 vào ngày 17/11. Ngành chức năng khuyến cáo người dân vùng thấp trũng cần chủ động phòng tránh, theo dõi sát diễn biến thời tiết để đảm bảo an toàn.

Thanh Thanh/Tiền Phong

