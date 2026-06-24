Mưa lớn chấm dứt nắng nóng 40°C ở Bắc Bộ

Cơ quan khí tượng phát đi bản tin nhận định thời tiết miền Bắc hứng mưa chấm dứt đợt nắng nóng 40°C, đồng thời nhận định thời tiết Hà Nội 10 ngày tới.

Trung tâm Dự báo khí tượng thuỷ văn quốc gia cho hay, vùng núi Bắc Bộ, Nam Bộ và phía Nam cao nguyên Trung Bộ đang mưa rào và dông cục bộ.

Từ chiều tối 24/6 đến ngày 25/6, vùng núi Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác với lượng mưa dao động 15-30mm, cục bộ mưa to trên 70mm. Mưa tập trung chủ yếu vào chiều tối và đêm, ngày nắng nóng cục bộ, nhiệt độ cao nhất có nơi trên 35°C.

Miền Bắc sắp hứng mưa kết thúc đợt nắng nóng 40°C. Ảnh minh hoạ: Minh Đức/VTC News.

Chiều tối và tối 24/6, Nam Bộ và phía Nam cao nguyên Trung Bộ mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 10-20mm, có nơi mưa to trên 50mm.

Nhận định thời tiết các khu vực khác trên cả nước từ đêm nay đến ngày 26/6, cơ quan khí tượng cho hay, trung du và đồng bằng Bắc Bộ mưa rào và dông vài nơi trong đêm 24/6, ngày 25/6 nắng nóng, có nơi nắng nóng gay gắt.

Đêm 25/6 và ngày 26/6, Bắc Bộ mưa rào và rải rác dông, cục bộ mưa to. Trong đó, đồng bằng mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông tỉnh Quảng Ngãi đến Đắk Lắk duy trì hình thái thời tiết ngày nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm mưa rào và dông ở một vài nơi.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, trong đó, cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Từ đêm 26/6 đến ngày 4/7, thời tiết cả nước có sự phân hoá giữa các khu vực khi miền Bắc xuất hiện mưa to đến rất to, miền Trung tiếp tục nắng nóng, miền Nam cũng có mưa dông.

Cụ thể, từ đêm 26/6 đến 30/6, Bắc Bộ mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Trong đó, từ đêm 26/6 đến đêm 28/6, vùng núi và trung du mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to đến rất to, mưa tập trung vào chiều tối và đêm. Từ 1/7, khu vực này mưa rào và dông vài nơi.

Thanh Hóa đến TP Đà Nẵng và phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Đắk Lắk nắng nóng và nắng nóng gay gắt, có nơi đặc biệt gay gắt. Từ khoảng 28-29/6, cường độ nắng nóng khả năng giảm dần ở các địa phương này.

Cao nguyên Trung Bộ và Nam Bộ mưa rào và dông vài nơi, trong đó, chiều tối và tối mưa rào và dông rải rác, cục bộ mưa to. Từ khoảng 30/6, các khu vực này mưa rào và rải rác dông, có nơi mưa to.

Các khu vực khác chiều tối và đêm mưa rào và dông vài nơi, ngày nắng, có nơi nắng nóng.

Trong mưa dông có thể xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh gây ảnh hưởng đến sản xuất nông nghiệp, làm gãy đổ cây cối, hư hại nhà cửa, các công trình giao thông, cơ sở hạ tầng. Mưa lớn cục bộ nguy cơ gây ra lũ quét trên các sông, suối nhỏ, sạt lở đất trên sườn dốc và tình trạng ngập úng tại các vùng trũng, thấp.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày tới

Đêm nay và ngày mai 25/6, Hà Nội tiếp tục nắng nóng gay gắt và đặc biệt gay gắt, chiều tối và đêm một số nơi có thể xuất hiện mưa rào và dông. Nhiệt độ thấp nhất 28-30°C. Nhiệt độ cao nhất 38-40°C, có nơi trên 40°C.

Theo bảng cập nhật thời tiết và nhiệt độ 10 ngày tới, Hà Nội mưa - nắng nóng đan xen, nguy cơ xảy ra dông lốc, sấm sét, mưa đá và gió giật mạnh.

Dự báo thời tiết Hà Nội 10 ngày. Nguồn: NCHMF.

Cụ thể, ngày 26/6, cường độ nắng nóng ở khu vực này xu hướng giảm dần, nhiệt độ cao nhất còn 35°C, nhiệt độ thấp nhất 28°C, trời chuyển mưa rào và dông.

Từ 27-30/6, mưa tiếp diễn ở Hà Nội, nhiệt độ cao nhất trong ngày dao động 33-34°C, nhiệt độ thấp nhất phổ biến 27°C.

Trong hai ngày đầu tháng 7/2026 (1-2/7), khu vực này chuyển nắng nóng, nhiệt độ tăng trở lại, cao nhất 35-36°C, thấp nhất 28-30°C.

Theo dự báo hiện tại, đợt nắng nóng này không kéo dài lâu, sang ngày 3-4/7, Hà Nội mưa trở lại, nhiệt độ giảm xuống cao nhất 33°C, thấp nhất 28°C.