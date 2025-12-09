Mưa lớn bao phủ TP Huế và Nam Trung Bộ

Từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, khu vực TP. Huế và duyên hải Nam Trung Bộ sẽ bước vào đợt mưa lớn diện rộng, nhiều nơi có thể ghi nhận lượng mưa vượt 200 mm.

Theo Trung tâm Dự báo Khí tượng Thủy văn Quốc gia, đêm qua và sáng nay (9/12), TP. Huế, TP. Đà Nẵng và khu vực phía Đông các tỉnh từ Quảng Ngãi đến Gia Lai đã xuất hiện mưa, mưa rào.

Dự báo từ chiều 9/12 đến hết ngày 10/12, TP. Huế và dải duyên hải Nam Trung Bộ tiếp tục hứng đợt mưa vừa, mưa to, với lượng mưa phổ biến 50-100 mm, một số nơi có thể xuất hiện mưa rất to, vượt ngưỡng 200 mm.

Cơ quan khí tượng cảnh báo khả năng xảy ra các trận mưa lớn cục bộ với cường độ trên 100 mm trong 3 giờ.

Ảnh: VOV

Cũng trong thời gian này, khu vực Tây Nguyên và Nam Bộ có mưa rào và dông rải rác, lượng mưa 15-30 mm, cục bộ vượt 80 mm, tập trung vào chiều tối và đêm.

Từ đêm 10/12, mưa lớn ở các khu vực trên được dự báo giảm dần. Cấp độ rủi ro thiên tai do mưa lớn, lốc, sét, mưa đá được xác định ở mức 1.

Các chuyên gia khí tượng cảnh báo đợt mưa lớn này có thể gây ngập úng tại những vùng trũng thấp, khu đô thị và khu công nghiệp; đồng thời làm tăng nguy cơ lũ quét ở các sông, suối nhỏ và sạt lở đất tại khu vực đồi núi.

Người dân có thể theo dõi thông tin cảnh báo lũ quét, sạt lở đất theo thời gian thực trên trang của Cục Khí tượng Thủy văn tại địa chỉ luquetsatlo.nchmf.gov.vn hoặc qua các bản tin chuyên đề do cơ quan khí tượng phát hành.