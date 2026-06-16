Mùa hè bùng nổ với 3 giải bóng đá đáng chú ý nhất

Từ FIFA World Cup 2026, ASEAN Hyundai Cup 2026 đến Ngoại hạng Anh 2026/27, người hâm mộ Việt Nam sẽ được theo dõi liên tiếp những giải đấu được mong chờ nhất trong năm.

Từ World Cup 2026 đến ASEAN Hyundai Cup và Ngoại hạng Anh, người hâm mộ sẽ gần như không có khoảng nghỉ trong mùa hè bóng đá năm nay.

ASEAN Hyundai Cup 2026 sẽ chính thức khởi tranh từ ngày 24/7, đánh dấu cột mốc 30 năm của Giải vô địch bóng đá Đông Nam Á. Đây cũng là giải đấu mà tuyển Việt Nam bước vào với tư cách đương kim vô địch dưới sự dẫn dắt của HLV Kim Sang-sik.

Giải năm nay quy tụ 10 đội tuyển gồm Việt Nam, Thái Lan, Indonesia, Malaysia, Singapore, Philippines, Myanmar, Campuchia, Lào và Timor-Leste. Việt Nam nằm cùng bảng với Indonesia, Singapore, Campuchia và Timor-Leste.

Theo lịch thi đấu, tuyển Việt Nam sẽ mở màn bằng chuyến làm khách trước Timor-Leste ngày 24/7. Sau đó, thầy trò HLV Kim Sang-sik lần lượt gặp Singapore trên sân Mỹ Đình ngày 31/7, Indonesia ngày 3/8 và Campuchia ngày 7/8.

ASEAN Hyundai Cup 2026 tiếp tục áp dụng thể thức sân nhà - sân khách ở vòng bảng, bán kết và chung kết. Trước ngày khai mạc, AFF cũng tổ chức hành trình rước cúp qua nhiều quốc gia trong khu vực, trong đó TP.HCM là một trong những điểm dừng quan trọng.

Bên cạnh giải đấu số một Đông Nam Á, mùa hè 2026 còn chứng kiến sức nóng từ FIFA World Cup 2026. Giải đấu lớn nhất hành tinh đang diễn ra tại Mỹ, Canada và Mexico với lần đầu tiên có 48 đội tuyển tham dự.

Ngay sau khi World Cup khép lại, tâm điểm của bóng đá cấp CLB sẽ trở lại với Ngoại hạng Anh mùa giải 2026/27, dự kiến khởi tranh từ ngày 22/8.

Sự xuất hiện liên tiếp của World Cup, ASEAN Hyundai Cup và Ngoại hạng Anh hứa hẹn tạo nên một trong những mùa hè sôi động nhất với người hâm mộ bóng đá Việt Nam trong nhiều năm qua.

Đáng chú ý, cả ba giải đấu gồm FIFA World Cup 2026, ASEAN Hyundai Cup 2026 và Ngoại hạng Anh 2026/27 đều có mặt trên FPT Play. Điều này giúp người hâm mộ có cơ hội theo dõi liên tục những sân chơi đáng chú ý nhất của bóng đá thế giới và khu vực trong mùa hè năm nay.