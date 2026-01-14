Mua bán vàng 'chui' bị phạt tới 400 triệu, tịch thu toàn bộ vàng

Kể từ ngày 9/2, Nghị định 340/2025 bắt đầu có hiệu lực với mức xử phạt hành chính tối đa lên tới 400 triệu đồng đối với các vi phạm trong hoạt động kinh doanh vàng và ngoại tệ.

Nghị định 340/2025 của Chính phủ quy định mức phạt mạnh tay với hoạt động kinh doanh vàng trái phép nhằm siết chặt quản lý, ổn định thị trường. Ảnh: Chí Hùng.

Nghị định số 340/2025/NĐ-CP của Chính phủ quy định mức phạt đối với vi phạm trong kinh doanh vàng và ngoại tệ sẽ chính thức có hiệu lực từ ngày 9/2. Trong đó đáng chú ý là việc áp dụng mức phạt mạnh tay đối với hoạt động kinh doanh vàng trái phép.

Cụ thể, Nghị định quy định khung phạt tiền cao nhất lên tới 300-400 triệu đồng đối với các hành vi sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng nhưng không có giấy phép sản xuất, kinh doanh mua bán vàng miếng; thực hiện xuất khẩu hoặc nhập khẩu vàng nguyên liệu, vàng miếng không có giấy phép do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền cấp theo quy định của pháp luật; kinh doanh vàng khác khi chưa được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép theo quy định của pháp luật.

Đối với các vi phạm quy định về hoạt động kinh doanh vàng, Nghị định 340 quy định phạt cảnh cáo đối với hành vi mua, bán vàng miếng với tổ chức tín dụng hoặc doanh nghiệp không có Giấy phép kinh doanh mua, bán vàng miếng; sử dụng vàng làm phương tiện thanh toán.

Các hành vi trên nếu tái phạm hoặc vi phạm nhiều lần thì bị phạt tiền từ 10 triệu đến 20 triệu đồng. Mức phạt này cũng áp dụng đối với hành vi không thực hiện thanh toán mua, bán vàng qua tài khoản thanh toán theo quy định của pháp luật.

Bên cạnh đó, quy định phạt tiền 30-50 triệu đồng đối với các hành vi không niêm yết công khai giá mua, giá bán vàng miếng, vàng trang sức, mỹ nghệ theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng trang sức, mỹ nghệ mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật; sản xuất vàng miếng mà không công bố tiêu chuẩn áp dụng, khối lượng, hàm lượng của sản phẩm, không ghi nhãn hàng hóa theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền 80-100 triệu đồng đối với các hành vi mang theo vàng khi xuất cảnh, nhập cảnh không đúng quy định của pháp luật, trừ các hành vi vi phạm hành chính trong lĩnh vực hải quan.

Phạt tiền 140-180 triệu đồng đối với các hành vi thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm; không thực hiện đúng quy định của pháp luật về trạng thái vàng; xuất khẩu, nhập khẩu vàng trang sức, mỹ nghệ; vàng nguyên liệu dưới dạng bột, dung dịch, vẩy hàn, muối vàng và các loại vàng trang sức dưới dạng bán thành phẩm mà không đúng theo nội dung ngành nghề đã đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Phạt tiền 200-250 triệu đồng đối với hành vi sử dụng vàng nguyên liệu nhập khẩu không đúng theo giấy phép nhập khẩu vàng nguyên liệu; thực hiện kinh doanh mua, bán vàng miếng thông qua các đại lý ủy nhiệm trong trường hợp tái phạm.

Phạt tiền 250-300 triệu đồng đối với hành vi hoạt động sản xuất vàng miếng không đúng quy định của pháp luật.

Bên cạnh phạt tiền, cơ quan chức năng sẽ áp dụng các hình thức xử phạt bổ sung nghiêm khắc như tịch thu tang vật (vàng vi phạm); đình chỉ hoạt động mua bán vàng 6-9 tháng; thu hồi giấy phép kinh doanh trong trường hợp vi phạm nghiêm trọng hoặc tái phạm nhiều lần.