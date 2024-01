Mua bán hơn 20 khẩu súng ngắn qua đường chuyển phát nhanh

Chiều 12/1, Công an huyện Gò Dầu (Tây Ninh) cho biết vừa phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Mai Văn Đông (sinh năm 1992) để điều tra, làm rõ hành vi mua bán trái phép.

Qua công tác nghiệp vụ, Công an huyện Gò Dầu nghi vấn một số đối tượng hoạt động mua bán trái phép vũ khí quy mô lớn thông qua hình thức chuyển phát nhanh trên địa bàn nên lập chuyên án điều tra, đấu tranh. Các trinh sát phát hiện Đông tham gia nhiều hội nhóm trên facebook và zalo có liên quan đến việc mua bán trái phép vũ khí.

Đối tượng này thường xuyên đăng bài trên các nền tảng mạng xã hội để quảng cáo, rao bán các loại súng quân dụng, súng bắn đạn cao su, súng bắn đạn thể thao... Khi có người liên hệ mua súng thì Đông gửi hình ảnh nhiều loại súng có hình dạng như Rulo, K54 với giá bán từ 5.000.000đ đến 10 triệu đồng/khẩu và giao nhận qua hệ thống chuyển phát nhanh.

Cũng trong quá trình điều tra, Công an huyện Gò Dầu nhận thông tin trao đổi từ phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Hà Tĩnh về việc đơn vị này đang đấu tranh phá đường dây mua bán trái phép vũ khí trên toàn quốc, Đông là đối tượng trong chuyên án.

Công an huyện Gò Dầu phát hiện Đông đến Bưu cục xã Phước Đông gửi gói hàng hóa, nên phối hợp cùng Công an tỉnh Hà Tĩnh bắt giữ Đông. Kiểm tra gói hàng, Công an thu giữ 1 thân súng loại Rulo và 2 viên đạn. Khám xét nơi ở của Đông, Công an thu giữ thêm tang vật, gồm: 21 khẩu súng dạng Rulo, 1 khẩu súng dạng K54, 2 khẩu súng thể thao, 1 khẩu súng bắn đạn hơi cay, 3 bọc đạn, 2 điện thoại di dộng và một số đồ vật, tài liệu có liên quan.