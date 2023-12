Bắt giữ 4 vụ mua bán linh kiện súng tự chế qua mạng xã hội

Công an huyện Nông Cống (Thanh Hóa) liên tiếp phát hiện, bắt xử lý 4 vụ với 4 trường hợp mua bán trái phép linh kiện súng tự chế, thu giữ 5 khẩu súng tự chế và nhiều tang vật.

Nông Cống là huyện đồng bằng nằm giáp ranh với thị xã Nghi Sơn và các huyện Quảng Xương, Triệu Sơn, Đông Sơn, Như Thanh… Trong những năm qua, các cấp, các ngành và lực lượng Công an huyện Nông Cống đã thường xuyên tuyên truyền, vận động nhân dân tự giác giao nộp vũ khí, vật liệu nổ, công cụ hỗ trợ, pháo và đồ chơi nguy hiểm, qua đó đã thu được nhiều kết quả quan trọng, góp phần đảm bảo ổn định ANTT địa bàn.

Tuy nhiên, qua công tác nắm tình hình, lực lượng Công an phát hiện hoạt động mua bán, sử dụng vũ khí, vật liệu nổ trên địa bàn vẫn tiềm ẩn phức tạp, nhất là việc mua bán linh kiện chế tạo súng tự chế. Lợi dụng sự phát triển của công nghệ thông tin, nhiều đối tượng đã sử dụng không gian mạng, dịch vụ bưu chính để mua bán, vận chuyển trái phép vũ khí, công cụ hỗ trợ. Các giao dịch như đặt hàng, trao đổi thông tin, thỏa thuận giá cả đều diễn ra trên không gian mạng. Sau khi đặt hàng, linh kiện được chuyển về theo đường chuyển phát nhanh, người mua trả tiền cho đơn vị chuyển phát, trên gói hàng không ghi thông tin rõ ràng.

Số linh kiện súng tự chế Công an thu giữ của các đối tượng đặt mua qua mạng xã hội.

Thủ đoạn hoạt động rất tinh vi, nhưng bằng các biện pháp nghiệp vụ, chỉ sau một thời gian ngắn điều tra, xác minh, Công an huyện Nông Cống đã liên tiếp phát hiện, xử lý 4 vụ, 4 đối tượng mua bán linh kiện súng tự chế.

Điển hình, ngày 2/10, Công an huyện Nông Cống phối hợp Công an xã Thăng Long, huyện Nông Cống bắt quả tang đối tượng Hoàng Trọng Bình (SN 1990), ở xã Thăng Long đang vận chuyển 1 bưu kiện, bên trong có chứa các linh kiện gồm: 1 ống ngắm, 1 ống kim loại hình trụ và 2 phụ kiện kim loại… Kết quả trưng cầu giám định, Phòng kỹ thuật hình sự Công an tỉnh Thanh Hoá kết luận số linh kiện trên được sử dụng cho súng hơi (thuộc loại súng săn).

Tiếp đó, ngày 21/10, Công an huyện Nông Cống đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Văn Thạch (SN 1993), trú ở xã Thăng Bình, huyện Nông Cống; tang vật thu giữ gồm, 1 ống ngắm, 1 thiết bị giảm thanh và 2 vật dụng bằng kim loại... Qua trưng cầu giám định, Phòng Kỹ thuật hình sự, Công an tỉnh Thanh Hoá xác định các linh kiện này đều là bộ phận lắp ráp súng PCP (súng săn).

Tiếp tục điều tra mở rộng, Công an huyện Nông Cống đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Hữu An (SN 1989), ở xã Vạn Thiện, huyện Nông Cống, thu giữ thêm 1 bưu kiện, bên trong chứa nhiều linh kiện, phụ kiện để lắp ráp súng hơi. Qua tuyên truyền, vận động, An đã tự nguyện giao nộp thêm một số linh kiện khác của khẩu súng săn.

Cuối tháng 11, Công an huyện Nông Cống phối hợp với Công an xã Công Liêm phát hiện và thu giữ một số linh kiện, phụ kiện để lắp ráp súng tự chế của Mai Văn Sơn (SN 2004), trú ở ở xã Công Liêm, huyện Nông Cống.

Tại cơ quan công an, các đối tượng khai báo thông qua mạng Internet, bọn chúng đã tìm hiểu việc lắp đặt, sử dụng súng tự chế, đồng thời đặt hàng mua các linh kiện nói trên về chế tạo súng với mục đích là dùng để bắn chim.

Theo thống kê của Công an huyện Nông Cống, cùng với công tác đấu tranh, xử lý nghiêm các trường hợp mua bán, tàng trữ linh kiện súng tự chế, từ đầu năm 2023 đến nay, Công an huyện Nông Cống đã tuyên truyền, vận động người dân giao nộp, thu hồi 32 vũ khí thô sơ, công cụ hỗ trợ, 2 quả lựu đạn, 2 khẩu súng tự chế, 15 viên đạn, 10 kíp nổ và 2 kg thuốc nổ…