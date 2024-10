MU xin đi nhờ máy bay của Man City đến lễ trao giải Quả bóng vàng

Ngày 26/10, Daily Mail đưa tin CLB Man United đề nghị Man City cho 2 cầu thủ của họ là Alejandro Garnacho và Kobbie Mainoo đi nhờ chuyên cơ cùng dàn sao "The Citizens" đến tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2024, diễn ra tại Paris rạng sáng 29/10 (giờ Hà Nội). Câu trả lời từ phía Man City là họ từ chối vì máy bay đã đủ chỗ.

Garnacho và Mainoo là hai đại diện của “Quỷ đỏ” nằm trong danh sách đề cử cho danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất năm. Trong khi đó, Man City có tới 8 thành viên được đề cử ở các hạng mục khác nhau.

Ruben Dias, Phil Foden, Erling Haaland và Rodri đang chạy đua cho danh hiệu Cầu thủ nam hay nhất. Ở hạng mục của nữ, Yui Hasegawa, Lauren Hemp và Khadija Shaw là những cái tên thuộc biên chế Man City nằm trong danh sách đề cử. Savinho là một ứng viên khác cho danh hiệu Cầu thủ trẻ hay nhất nhất.

Kể từ khi Sir Jim Ratcliffe và tập đoàn INEOS tiếp quản Man United vào đầu năm nay, đội bóng thực hiện một loạt các biện pháp tiết kiệm chi phí. Mới đây, “Quỷ đỏ” chấm dứt hợp đồng đại sứ thương hiệu toàn cầu với HLV huyền thoại Sir Alex Ferguson.

Việc thuê chuyên cơ riêng cho hai cầu thủ trẻ đến tham dự lễ trao giải Quả bóng vàng 2024 được nhận định không phải ý tưởng hay đối với MU thời điểm hiện tại. Với việc đội bóng hàng xóm từ chối lời đề nghị đi nhờ, đội chủ sân Old Trafford sẽ phải tìm các phương án khác.

