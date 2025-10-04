Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU vs Sunderland: 'Quỷ đỏ' trình làng tân binh

  • Thứ bảy, 4/10/2025 20:09 (GMT+7)
  • 47 phút trước

Thủ môn Senne Lammens có lần ra sân đầu tiên cho MU ở cuộc tiếp đón Sunderland ở vòng 7 Premier League lúc 21h ngày 4/10.

MU có sự điều chỉnh nơi khung gỗ.

Tỷ số: Manchester United vs Sunderland

Cục diện bảng xếp hạng: MU đang đứng thứ 14 với 7 điểm, trong khi Sunderland đứng thứ 6 với 11 điểm.

Thông tin lực lượng:

  • MU không có sự phục vụ của Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui.
  • Bên phía Sunderland, Ajibola Alese, Leo Hjelde, Habib Diarra vắng mặt vì chấn thương, Renildo bị treo giò do thẻ đỏ.

Thống kê đáng chú ý:

  • MU chỉ thua 2 trong số 30 lần gặp nhau gần nhất tại giải đấu (thắng 22, hòa 6).
  • Manchester là điểm đến ác mộng của Sunderland. "Mèo đen" chỉ thắng 1 trong 29 chuyến làm khách gần nhất gặp MU hoặc Man City tại Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 24).
  • MU đã để thủng lưới 11 bàn sau 56 cú sút phải đối mặt ở Premier League mùa này, đây là tỷ lệ tệ nhất trong giải đấu.
  • 6 trong số 7 bàn thắng của Sunderland tại giải đấu đều đến sau giờ nghỉ giải lao.

Sơ đồ chiến thuật

MU dau Sunderland anh 1

