MU vs Sunderland: 'Quỷ đỏ' trình làng tân binh

MU có sự điều chỉnh nơi khung gỗ.
Tỷ số: Manchester United vs Sunderland
Cục diện bảng xếp hạng: MU đang đứng thứ 14 với 7 điểm, trong khi Sunderland đứng thứ 6 với 11 điểm.
Thông tin lực lượng:
- MU không có sự phục vụ của Lisandro Martinez, Noussair Mazraoui.
- Bên phía Sunderland, Ajibola Alese, Leo Hjelde, Habib Diarra vắng mặt vì chấn thương, Renildo bị treo giò do thẻ đỏ.
Thống kê đáng chú ý:
- MU chỉ thua 2 trong số 30 lần gặp nhau gần nhất tại giải đấu (thắng 22, hòa 6).
- Manchester là điểm đến ác mộng của Sunderland. "Mèo đen" chỉ thắng 1 trong 29 chuyến làm khách gần nhất gặp MU hoặc Man City tại Ngoại hạng Anh (hòa 4, thua 24).
- MU đã để thủng lưới 11 bàn sau 56 cú sút phải đối mặt ở Premier League mùa này, đây là tỷ lệ tệ nhất trong giải đấu.
- 6 trong số 7 bàn thắng của Sunderland tại giải đấu đều đến sau giờ nghỉ giải lao.
Sơ đồ chiến thuật
