MU vs Chelsea: Sesko đá chính, Garnacho dự bị

MU nguy cơ tụt xuống nhóm "cầm đèn đỏ" nếu thua Chelsea.
Tỷ số: Manchester United vs Chelsea
Thông tin lực lượng
- Diogo Dalot, Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương.
- Bên phía Chelsea, Liam Delap, Romeo Lavia, Levi Colwill không ra sân do chấn thương. Mykhailo Mudryk bị cấm thi đấu.
Thông tin đáng chú ý:
- MU đã thực hiện 94 cú sút trong 4 trận sân nhà gần nhất, nhưng chỉ ghi được 5 bàn thắng.
- 3 trận đấu gần nhất của MU đều có trên 2,5 bàn thắng.
- Không đội nào thực hiện nhiều phạt góc trong bốn vòng đầu tiên của Premier League hơn Chelsea với 28 lần.
- 4 trong 5 trận đấu của Chelsea mùa này, tỷ số chung cuộc sẽ là tỷ số sau hiệp một.
Sơ đồ chiến thuật
