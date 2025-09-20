Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
MU vs Chelsea: Sesko đá chính, Garnacho dự bị

  • Thứ bảy, 20/9/2025 22:28 (GMT+7)
  • 12 phút trước

Đêm 20/9, MU tiếp đón Chelsea ở vòng 5 giải Ngoại hạng Anh.

MU nguy cơ tụt xuống nhóm "cầm đèn đỏ" nếu thua Chelsea.

Tỷ số: Manchester United vs Chelsea

Thông tin lực lượng

  • Diogo Dalot, Lisandro Martinez vắng mặt vì chấn thương.
  • Bên phía Chelsea, Liam Delap, Romeo Lavia, Levi Colwill không ra sân do chấn thương. Mykhailo Mudryk bị cấm thi đấu.

Thông tin đáng chú ý:

  • MU đã thực hiện 94 cú sút trong 4 trận sân nhà gần nhất, nhưng chỉ ghi được 5 bàn thắng.
  • 3 trận đấu gần nhất của MU đều có trên 2,5 bàn thắng.
  • Không đội nào thực hiện nhiều phạt góc trong bốn vòng đầu tiên của Premier League hơn Chelsea với 28 lần.
  • 4 trong 5 trận đấu của Chelsea mùa này, tỷ số chung cuộc sẽ là tỷ số sau hiệp một.

Sơ đồ chiến thuật

MU dau Chelsea anh 1

