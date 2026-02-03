MU vạch sẵn kế hoạch nâng cấp hàng tiền vệ

MU vừa tìm kiếm lời giải từ thị trường chuyển nhượng, vừa đặt niềm tin vào nội lực học viện trong kế hoạch từng bước nâng cấp tuyến giữa.

Anderson (áo đỏ) là mục tiêu mà nhiều đội bóng lớn theo đuổi. Ảnh: Reuters.

MU hiện theo dõi sát diễn biến thị trường chuyển nhượng hè 2026 với mục tiêu nâng cấp tuyến giữa. Ba cái tên được nhắc đến nhiều nhất là Elliot Anderson, Adam Wharton và Carlos Baleba. Trong số này, Anderson được đánh giá cao nhất nhưng cũng là mục tiêu khó tiếp cận nhất, khi Man City sẵn sàng cạnh tranh và mức giá được cho là có thể chạm mốc 100 triệu bảng.

Tiền vệ 23 tuổi đang giữ vai trò trung tâm trong lối chơi của Nottingham Forest mùa này. Anderson ra sân 30 trận trên mọi đấu trường, ghi một bàn và có hai kiến tạo. Những con số đó không quá nổi bật nhưng giá trị của anh nằm ở sự toàn diện.

Trung bình mỗi 90 phút, Anderson thắng 8,08 pha tranh chấp tay đôi và thực hiện 1,38 lần qua người thành công. Đây đều là các chỉ số thuộc nhóm cao nhất Premier League ở vị trí tiền vệ, phản ánh khả năng bao quát không gian và đóng góp cả khi có lẫn không có bóng.

Chính những màn trình diễn chói sáng như trước Liverpool ở Anfield khiến Thomas Tuchel gọi Anderson là "một trong những tiền vệ hay nhất Premier League". Việc anh được xếp đá cặp cùng Declan Rice ở tuyển Anh càng củng cố vị thế của cầu thủ này trong nhóm tiền vệ hàng đầu hiện nay.

Với MU, Anderson đại diện cho phương án nâng cấp tức thì, nhưng cũng kéo theo rủi ro lớn về chi phí và cạnh tranh chuyển nhượng. "Quỷ đỏ" rất muốn mang Anderson về ngay trong kỳ chuyển nhượng mùa đông nhưng sau khi cân nhắc, việc tiếp cận vào cuối mùa giải này sẽ hợp lý hơn.

Dù vậy, MU không chỉ có một hướng đi. Học viện Carrington tiếp tục mang lại những phương án kế cận. Ngoài Kobbie Mainoo, tiền vệ 18 tuổi Jim Thwaites cũng đang được đánh giá cao.

Dù đang chấn thương, cầu thủ trẻ được cho là sắp trở lại và tạo được ấn tượng tích cực với Carrick trong quá trình tập luyện và theo dõi nội bộ. Tuyển trạch viên Ben Mattinson từng so sánh Thwaites với các tiền vệ bước ra từ La Masia, cho thấy nền tảng kỹ thuật và tiềm năng phát triển dài hạn.

Sau mùa giải này, tuyến giữa MU sẽ có sự xáo trộn khi Casemiro ra đi. Do đó, dễ hiểu khi "Quỷ đỏ" sớm lên kế hoạch bổ sung nhân sự ở vị trí này.

