MU theo đuổi tiền đạo giá 95 triệu euro của PSG

Theo Goal, Manchester United cân nhắc chiêu mộ Randal Kolo Muani từ Paris Saint-Germain theo dạng cho mượn vào kỳ chuyển nhượng giữa mùa. Đây là giải pháp nhằm cải thiện hàng công cho đội bóng của tân HLV Ruben Amorim, trong bối cảnh ngân sách mua sắm cạn kiệt.

Sau khởi đầu mùa giải bết bát, "Quỷ đỏ" buộc phải sa thải Erik ten Hag và bổ nhiệm chiến lược gia người Bồ Đào Nha. Tuy nhiên, khó khăn tài chính khiến MU không thể thực hiện những thương vụ lớn trong kỳ chuyển nhượng sắp tới. Vì vậy, họ hướng đến những mục tiêu khả thi hơn, và tiền đạo Randal Kolo Muani của PSG được nhắm đến.

Gia nhập Paris Saint-Germain từ Eintracht Frankfurt với mức giá khổng lồ 95 triệu euro, Randal Kolo Muani được kỳ vọng sẽ trở thành nhân tố chủ chốt trên hàng công của đội bóng thủ đô. Tuy nhiên, thực tế tại Parc des Princes lại không diễn ra như mong đợi.

Dưới sự dẫn dắt của HLV Luis Enrique, Kolo Muani dường như không được trọng dụng. Mặc dù sở hữu tiềm năng lớn và từng gây ấn tượng mạnh tại Bundesliga, cầu thủ 25 tuổi lại gặp khó khăn trong việc tìm chỗ đứng trong đội hình PSG đầy sao. Việc thiếu cơ hội ra sân thường xuyên đã khiến Muani không thể phát huy hết khả năng và ảnh hưởng trực tiếp đến phong độ của anh.

Trong bối cảnh đó, PSG cân nhắc để Muani ra đi theo dạng cho mượn nhằm giúp anh có thêm thời gian thi đấu và tìm lại sự tự tin. Đây có thể là giải pháp tốt cho cả hai bên: PSG giảm áp lực về việc sử dụng một bản hợp đồng lớn, trong khi Muani có cơ hội chứng tỏ bản thân tại một môi trường phù hợp hơn.

Trả lời phỏng vấn Telefoot về tương lai, Kolo Muani chia sẻ: "Không, tôi chưa từng nghĩ đến việc rời đi. Tôi luôn phải làm việc chăm chỉ để khẳng định mình. Đó là một phần trong câu chuyện của tôi, và tôi sẽ tiếp tục chiến đấu để giành được sự tin tưởng từ HLV".

Dù gặp khó tại PSG, tiền đạo người Pháp vẫn được HLV Didier Deschamps triệu tập vào đội hình tuyển quốc gia tháng này. Sau khi hoàn thành nhiệm vụ cùng "Les Bleus", Kolo Muani sẽ trở lại chuẩn bị cho trận gặp Toulouse tại Ligue 1 vào ngày 22/11.

Liệu Muani có trở thành chìa khóa cho hàng công của Manchester United? Chỉ thời gian mới trả lời được.

Cuốn sách “Leading: Learning from Life and My Years at Manchester United” được Sir Alex Ferguson viết chung với Michael Moritz xuất bản năm 2015 đem tới kinh nghiệm sống quý báu cho bất kỳ ai.