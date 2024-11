Căng thẳng cuộc chiến giành Kimmich

Real Madrid chính thức tham gia vào cuộc đua giành chữ ký của Joshua Kimmich. Cầu thủ này gặp bế tắc trong việc gia hạn hợp đồng với Bayern Munich. Thông tin từ Sky Sports, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha sẽ cạnh tranh quyết liệt với Barcelona trong thương vụ này.

Kimmich, một trong những tiền vệ hay nhất thế giới hiện nay, là tâm điểm chú ý của thị trường chuyển nhượng khi giao kèo giữa anh và Bayern sẽ hết hạn vào cuối mùa giải. Dù Bayern Munich rất muốn giữ chân ngôi sao người Đức, các cuộc đàm phán vẫn lâm vào ngõ cụt.

Vấn đề cốt lõi nằm ở mức lương. Với chính sách giảm quỹ lương mới của Bayern do Giám đốc Thể thao Max Eberl đề xuất, nhiều ngôi sao được yêu cầu giảm lương, bao gồm cả Kimmich. Tuy nhiên, tiền vệ 28 tuổi không muốn giảm mức thu nhập rơi vào khoảng 20 triệu euro mỗi năm.

Điều này mở ra cơ hội cho các đội bóng lớn. Real Madrid đang tìm cách gia cố tuyến giữa khi Aurelien Tchouameni không có phong độ ổn định, còn Luka Modric nhiều khả năng sẽ rời Bernabeu sau mùa giải. Barcelona, đối thủ truyền kiếp của Real, cũng theo sát thương vụ này từ lâu và coi Kimmich là "mảnh ghép hoàn hảo" trong sơ đồ của HLV Hansi Flick.

Không dừng lại đây, một số CLB Premier League cũng đã bắt đầu "đánh tiếng" với cầu thủ này. Nếu Kimmich không gia hạn trước tháng 1/2025, anh sẽ được tự do đàm phán với bất kỳ đội bóng nào, khiến cuộc cạnh tranh càng trở nên gay gắt.

Kimmich gia nhập Bayern từ RB Leipzig vào năm 2015. Suốt gần một thập kỷ gắn bó với đội chủ sân Allianz Arena, cầu thủ sinh năm 1995 có mọi danh hiệu gồm Bundesliga, Cúp Quốc gia Đức, UEFA Champions League, Siêu cúp châu Âu, FIFA Club World Cup.

