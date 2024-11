Neymar - ánh sao lụi tàn trên sa mạc Ả Rập

Chấn thương kéo dài và những màn trình diễn hiếm hoi biến ngôi sao Brazil thành nhân vật phụ trong câu chuyện của Al-Hilal. Liệu thời gian của Neymar tại Saudi Arabia đã hết, hay vẫn còn cơ hội cho anh ghi dấu ấn?

Ngày 4/11, Neymar được tung vào sân trong hiệp hai trận đấu tại vòng Elite AFC Champions League gặp Esteghlal (Iran). Chỉ sau vài phút, những pha xử lý điệu nghệ của anh, từ "sombrero flick" đến rê bóng lắt léo, đã làm khán giả Riyadh phấn khích.

Nhưng niềm vui ấy chẳng kéo dài. Sau một pha rướn người nhẹ nhàng để tranh bóng, Neymar phải rời sân, khép lại trận đấu thứ hai kể từ khi trở lại sau chấn thương dây chằng chéo trước (ACL).

Neymar cố gắng giữ tinh thần lạc quan khi chia sẻ trên mạng xã hội: “Hy vọng không có gì nghiêm trọng... Đây là điều bình thường sau một năm không thi đấu, các bác sĩ đã cảnh báo trước”. Nhưng HLV Jorge Jesus của Al-Hilal không giấu nổi sự thất vọng: “Đây không phải là chấn thương đơn giản, anh ấy gặp vấn đề về cơ, nhưng ít nhất không liên quan đến đầu gối”.

Dự kiến, Neymar phải nghỉ thêm 4-6 tuần. Nhưng thời gian nghỉ ngơi này có thể là dấu chấm hết cho sự nghiệp của anh tại Al-Hilal, nơi anh đã thi đấu đúng... 7 trận trong 15 tháng qua.

Khi Neymar gia nhập Al-Hilal vào tháng 8/2023 với mức phí chuyển nhượng hơn 80 triệu bảng, nhiều người kỳ vọng anh sẽ là biểu tượng mới của Saudi Pro League. Cristiano Ronaldo đã đến Al-Nassr trước đó, mở ra con đường cho các siêu sao, tiếp đến là Karim Benzema gia nhập Al-Ittihad.

Trong khi Ronaldo liên tục tỏa sáng và phá kỷ lục ghi bàn, còn Benzema phần nào tìm lại phong độ với 8 bàn ở mùa giải này, Neymar lại chỉ để lại dấu ấn trên... giấy tờ. Chấn thương dây chằng trong màu áo Brazil ngay sau khi đến Saudi Arabia đã khiến anh ngồi ngoài trong phần lớn mùa giải.

Dẫu vậy, Al-Hilal vẫn không chùn bước. Đội bóng giành chuỗi 34 trận thắng kỷ lục thế giới và tiếp tục thống trị SPL mà không cần đến Neymar.

Hiện tại, Neymar không nằm trong danh sách đăng ký thi đấu của SPL, bởi Al-Hilal hết suất cầu thủ ngoại. Nhưng tại AFC Champions League, nơi không có giới hạn này, anh đã trở lại. Dẫu vậy, câu hỏi lớn là Neymar có được đăng ký trong kỳ chuyển nhượng tháng 1/2025?

Hợp đồng của Neymar sẽ kết thúc vào mùa hè năm 2024, và nhiều ý kiến cho rằng việc chia tay sớm có lẽ sẽ tốt hơn cho cả hai phía. Nhưng vẫn có một tia hy vọng. FIFA Club World Cup - giải đấu mở rộng với 32 đội vào mùa hè tới tại Mỹ - là sự kiện rất quan trọng với Al-Hilal và bóng đá Trung Đông. CLB có thể cần Neymar để đại diện cho Saudi Arabia trên đấu trường toàn cầu.

Nếu rời Al-Hilal, Neymar gần như chắc chắn sẽ trở về châu Mỹ. Một cuộc tái hợp với Lionel Messi và Luis Suárez tại Inter Miami là viễn cảnh đầy hấp dẫn. Bên cạnh đó, Santos - CLB mà Neymar từng dẫn dắt đến chức vô địch Copa Libertadores năm 2011 - cũng bày tỏ mong muốn đưa anh trở lại.

Chủ tịch Santos, Marcelo Teixeira, khẳng định: “Gia đình Neymar biết rõ mong muốn của chúng tôi. Hãy chờ đợi vì cậu ấy vẫn còn hợp đồng.”

Thời gian của Neymar ở Saudi Arabia đang cạn dần, nhưng anh vẫn có cơ hội để rời đi trong ánh hào quang nếu cùng Al-Hilal giành danh hiệu lớn tại FIFA Club World Cup. Hoặc cũng có thể, hình ảnh cuối cùng của Neymar trong màu áo xanh chỉ là khoảnh khắc rời sân với dáng vẻ mệt mỏi, một lần nữa bị thay ra khi còn chưa kịp ghi dấu ấn.

Neymar đã từng là ánh hào quang của bóng đá thế giới. Nhưng ở Saudi Pro League, anh chỉ còn là một cái bóng. Sẽ có một chương mới tươi sáng hơn, hay đây sẽ là đoạn kết nhạt nhòa trong sự nghiệp đầy thăng trầm của siêu sao người Brazil?

