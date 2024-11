Neymar chốt tương lai

Hôm 13/11, Neymar cho biết: “Cơ hội được chơi bóng và sống ở một đất nước như thế này rất quan trọng đối với mọi người. Đó là lý do tôi luôn nói rằng tôi đã được tiếp đón rất nồng nhiệt ở đây. Tôi rất hạnh phúc và tôi chắc chắn rằng mọi thứ sẽ chỉ ngày càng tốt đẹp hơn. Tôi tin rằng nhiều ngôi sao khác sẽ đến đây. Tôi nghĩ mọi người nên có cơ hội trải nghiệm những gì tôi đã trải qua tại đây".

Neymar bày tỏ mong muốn tiếp tục gắn bó với Al Hilal, ít nhất đến khi hợp đồng giữa hai bên kết thúc vào tháng 6/2025. Hiện tại, Neymar đã trở về Brazil cùng bạn gái và cô con gái Mavie. Tuyển thủ Brazil rời Saudi Arabia ngay sau khi biết tin phải nghỉ thi đấu 1 tháng. Anh dự kiến tổ chức một bữa tiệc linh đình tại dinh thự riêng ở Rio de Janeiro.

Hôm 6/11, CLB Al Hilal tiết lộ kết quả kiểm tra y tế cho thấy tiền đạo Brazil bị rách gân kheo. "Neymar sẽ thực hiện một chương trình điều trị và phục hồi kéo dài từ 4 đến 6 tuần", Al Hilal thông báo ngắn gọn trên mạng xã hội.

Vài tuần qua, truyền thông châu Âu cho rằng tương lai của Neymar tại Al Hilal không được đảm bảo. CLB Saudi Arabia được cho là mất kiên nhẫn với ngôi sao 32 tuổi và không có kế hoạch đăng ký anh cho nửa sau của mùa giải 2024/25. Al Hilal sẽ tạo điều kiện cho anh ra đi vào năm 2025.

Đội bóng của HLV Jorge Jesus gần như không cần Neymar trong hành trình chinh phục các danh hiệu mùa này. Dàn sao bao gồm Aleksandar Mitrovic, Malcom, Ruben Neves hay Koulibaly đều chơi ấn tượng và có đóng góp to lớn vào thành tích của CLB.

Đội bóng cũ của Neymar là Santos muốn đón anh về thi đấu. "Tôi tin rằng có 60% khả năng Neymar sẽ gia nhập Santos khi hợp đồng với Al Hilal kết thúc", Giám đốc Điều hành Marcio Calves của CLB chia sẻ.

Ngoài Santos, Inter Miami ở giải MLS cũng quan tâm đến Neymar. Lionel Messi và Luis Suarez vẫn giữ liên lạc với chân sút người Brazil.

Mục Thể thao giới thiệu cuốn The Country of Football: Soccer and the making of modern Brazil của Roger Kittleson phát hành năm 2014, kể về hành trình tới 3 chức vô địch thế giới 1958, 1962 và 1970 của người Brazil.