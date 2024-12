MU sắp có tân binh đầu tiên dưới thời Amorim

Manchester United đang trong quá trình hoàn tất thỏa thuận chiêu mộ tài năng trẻ Diego Leon từ Cerro Porteno.

Diego Leon sắp gia nhập MU.

Truyền thông Anh đồng loạt xác nhận MU sắp chiêu mộ thành công hậu vệ trái 17 tuổi đến từ Paraguay. Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin: "Vụ mua bán được cho là gần như hoàn tất với mức phí chuyển nhượng khoảng 4 triệu bảng, cộng thêm phụ phí".

Nhà báo người Italy dùng cụm từ "Here we go" quen thuộc để khẳng định Leon đã ở rất gần sân Old Trafford. Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox đang trực tiếp thương thảo những chi tiết cuối cùng của hợp đồng.

Nhà báo Simon Stone của BBC cũng tiết lộ MU và Cerro Porteno tiếp tục thảo luận về mức lương và các điều khoản cụ thể dành cho cầu thủ trẻ này. Arsenal cũng quan tâm tới Leon, song "Quỷ đỏ" nhanh chân hơn.

Leon gây ấn tượng mạnh trong mùa giải này khi có 19 lần ra sân và ghi được 2 bàn thắng ở giải VĐQG Paraguay. Với lối chơi năng nổ và kỹ thuật, anh được đánh giá là một trong những tài năng triển vọng nhất ở độ tuổi 17.

Theo Manchester Evening News, Leon sở hữu hình thể và kỹ năng đáng kinh ngạc. Với chiều cao 1,81 m cùng thân hình vạm vỡ, Leon mang trong mình phong cách điển hình của các cầu thủ Nam Mỹ, đầy máu lửa và quyết liệt.

Leo còn có thể linh hoạt chuyển sang đá trung vệ lệch trái khi cần. Điều này phù hợp với sơ đồ 3 hậu vệ mà HLV Ruben Amorim áp dụng ở MU. Leon di chuyển bóng cực kỳ ấn tượng. Bất chấp thân hình dày dặn, cầu thủ trẻ lại sở hữu kỹ thuật rất mềm mại và khéo léo.

Khi tham gia tấn công, Leon rất chủ động. Anh thích bám sát đường biên, chờ đợi những pha phối hợp chồng biên. Đặc biệt, cầu thủ 17 tuổi này còn có khả năng đột phá xuất sắc vào không gian giữa sân, gây áp lực và rối loạn hàng phòng ngự trước khi chuyền cho đồng đội.

Dù vậy, MU chưa thể đón Leo trong tháng 1/2025. Theo quy định, các CLB không được phép ký hợp đồng với cầu thủ dưới 18 tuổi từ nước ngoài. Do đó, "Quỷ đỏ" phải chờ đến ít nhất tháng 4 - thời điểm Leon đủ 18 tuổi để hoàn tất có người mình cần.

MU gặp khó khăn lớn ở vị trí hậu vệ trái. Cả Luke Shaw và Tyrell Malacia đều gặp vấn đề về sức khỏe. Vì thế, Leon hứa hẹn sẽ là một hậu vệ cánh triển vọng mà Manchester United luôn khao khát.