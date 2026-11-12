MU mất hơn 100 triệu bảng để thay HLV

MU có thể phải chi hơn 108 triệu bảng cho các khoản bồi thường liên quan đến việc bổ nhiệm và sa thải HLV và đội ngũ lãnh đạo sau khi Sir Alex Ferguson giải nghệ.

MU mất tiền đền bù hợp đồng nếu sa thải Michael Carrick. Ảnh: Reuters.

Theo Athletic, Mauricio Pochettino đang là ứng viên hàng đầu cho vị trí HLV trưởng MU trong trường hợp ban lãnh đạo quyết định chấm dứt hợp đồng với Michael Carrick. Tuy nhiên, việc đưa chiến lược gia người Argentina về Old Trafford sẽ khiến đội bóng phải đối mặt với thêm một khoản chi phí đáng kể.

MU được cho là phải kích hoạt điều khoản giải phóng hợp đồng trị giá khoảng 7,4 triệu bảng của Pochettino với Liên đoàn Bóng đá Mỹ. Ngoài ra, đội chủ sân Old Trafford còn phải tính đến chi phí đưa các trợ lý của ông về CLB cũng như khoản bồi thường dành cho Carrick và ban huấn luyện. Riêng việc chia tay nhà cầm quân người Anh cùng các cộng sự Steve Holland và Jonathan Woodgate có thể tiêu tốn ít nhất 5 triệu bảng.

Nếu thương vụ này xảy ra, tổng số tiền MU đổ vào những quyết định bổ nhiệm và sa thải nhân sự cấp cao trong 13 năm qua sẽ vượt mốc 108 triệu bảng.

MU phải trả tiền đền bù để đón Pochettino.

Đáng chú ý, khoản chi khổng lồ xuất hiện trong bối cảnh đội bóng đang thực hiện chiến dịch chi tiêu có tính toán. MU đã cắt giảm 322 nhân viên trong hai năm gần đây nhằm kiểm soát ngân sách, trong khi tổng mức thua lỗ của CLB lên tới 444 triệu bảng trong bảy mùa giải gần nhất.

Nhìn lại thời kỳ hậu Sir Alex, MU liên tục trả giá cho những quyết định thiếu ổn định trên băng ghế huấn luyện. David Moyes bị sa thải sau 10 tháng, khiến CLB mất 4,9 triệu bảng tiền bồi thường. Louis van Gaal rời đi năm 2016 với khoản đền bù 8,4 triệu bảng, trước khi Jose Mourinho trở thành trường hợp tốn kém nhất với 19,6 triệu bảng.

Ole Gunnar Solskjaer khiến đội bóng mất thêm 9,1 triệu bảng khi bị sa thải năm 2021. Sau đó, kế hoạch hợp tác với Ralf Rangnick cũng không diễn ra như dự kiến, kéo theo 14,7 triệu bảng chi phí bồi thường.

Với Erik ten Hag, MU gia hạn hợp đồng rồi sa thải chiến lược gia người Hà Lan chỉ 116 ngày sau đó, tiêu tốn 10,4 triệu bảng. Người kế nhiệm Ruben Amorim cũng khiến CLB phải trả 11 triệu bảng để đưa ông về từ Sporting Lisbon và thêm 8,2 triệu bảng khi chấm dứt hợp đồng.

Không chỉ HLV, bộ máy điều hành cũng khiến MU hao hụt ngân sách. Dan Ashworth được bổ nhiệm làm Giám đốc Thể thao năm 2024 với chi phí 3 triệu bảng, nhưng chỉ năm tháng sau đã bị sa thải, kéo theo khoản bồi thường 4,1 triệu bảng.

Những con số này cho thấy sự bất ổn trong công tác quản lý nhân sự tại Old Trafford. Trong khi hàng trăm nhân viên phải rời CLB để tiết kiệm chi phí, MU vẫn liên tục chi hàng triệu bảng để sửa chữa những quyết định bổ nhiệm không mang lại hiệu quả như kỳ vọng.

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