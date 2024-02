MU hồi sinh dưới thời chủ mới?

Theo cựu danh thủ Gary Neville, việc đổi chủ đem lại làn gió mới cho các cầu thủ MU. “Ngay khi đến CLB, tôi nghĩ ông Ratcliffe làm rõ với tất cả cầu thủ rằng ai cũng có thể trả giá nếu không chấn chỉnh tinh thần thi đấu. MU chơi hay hơn từ khi ông ấy hoàn tất thủ tục mua lại CLB. Song, đây có thể chỉ là trùng hợp”, Goal dẫn lời cựu danh thủ 49 tuổi.

Neville chia sẻ thêm: “Các CĐV quá ngán ngẫm với mớ hỗn độn trong BLĐ MU. 10 năm qua, đội bóng này không có nổi một Giám đốc Thể thao hay đội ngũ tuyển trạch có tâm. Sự xuất hiện của Sir Jim Ratcliffe đem đến nguồn năng lượng mới, sự đổi thay tích cực trong quá trình đưa ra quyết định của CLB”.

Tỷ phú người Anh, Chủ tịch tập đoàn INEOS, hoàn tất hợp đồng mua lại 25% cổ phần MU vào dịp lễ Giáng sinh 2023. Hôm 14/2, thương vụ này được Premier League thông qua, đồng nghĩa rằng Sir Jim Ratcliffe hiện chính thức là chủ sở hữu "Quỷ đỏ".

Trận đấu đầu tiên của MU từ khi đổi chủ là chiến thắng 3-2 trước Aston Villa hôm 27/12. Từ đó, đội chủ sân Old Trafford có 6 chiến thắng, 1 thất bại và 1 trận hoà trên mọi đấu trường.

Trước đây, Ed Woodward có 9 năm làm Phó Chủ tịch kiêm Giám đốc điều hành MU, trước khi ra đi vào năm 2022. Cựu danh thủ Neville tin rằng đây là lựa chọn “sai lầm” của nhà Glazer dưới tư cách chủ sở hữu CLB.

“Ban đầu, Ed Woodward nắm giữ vai trò thúc đẩy doanh thu, đảm nhiệm bộ phận thương mại của MU. Nhiều năm sau, nhà Glazer mới trao vị trí lãnh đạo cho ông ấy. Ed Woodward mắc nhiều sai lầm trong chuyển nhượng như thương vụ Di Maria, Radamel Falcao hay Zlatan Ibrahimovic. Ông ấy mua sắm như thể đang chơi game, nhưng BLĐ MU vẫn tin tưởng một cách mù quáng”, BLV người Anh nói thêm.

