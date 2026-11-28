Manchester United kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với Bruno Fernandes, động thái diễn ra chỉ vài ngày sau khi đội trưởng thừa nhận đàm phán hợp đồng mới bị đình trệ.

MU quyết định kích hoạt điều khoản gia hạn một năm với Bruno Fernandes. Ảnh: Reuters.

Manchester United quyết định giữ chân Bruno Fernandes đến tháng 6/2028. Theo The Athletic, đội chủ sân Old Trafford đã kích hoạt điều khoản gia hạn thêm 12 tháng trong hợp đồng của tiền vệ người Bồ Đào Nha.

Bruno Fernandes và MU chỉ còn một năm hợp đồng trước khi động thái này được thực hiện. Hai bên đều đánh giá việc kích hoạt điều khoản là phương án có lợi nhất. Nếu không, các đội bóng khác có thể tiếp cận tiền vệ này để đàm phán hợp đồng sơ bộ từ ngày 1/1/2027.

Quyết định của MU cũng giúp CLB bảo vệ giá trị chuyển nhượng của đội trưởng. Dù không loại trừ khả năng Fernandes ra đi trong năm 2027, đội bóng Anh chắc chắn có thể yêu cầu phí chuyển nhượng nếu muốn bán anh.

Quyết định này xuất hiện trong bối cảnh tương lai Fernandes vẫn còn nhiều dấu hỏi. Trước đó, tuyển thủ Bồ Đào Nha xác nhận quá trình đàm phán hợp đồng mới đã tạm dừng. Cả anh lẫn ban lãnh đạo MU muốn tập trung cải thiện thành tích trên sân cỏ trước khi bàn chuyện tương lai.

Fernandes vẫn nhận được sự quan tâm từ nhiều đội bóng châu Âu và Saudi Arabia. Mùa hè 2025, Al Hilal từng gửi đề nghị trị giá 100 triệu bảng nhưng MU không bán. Bản thân tiền vệ 32 tuổi cũng khẳng định tham vọng giành những danh hiệu lớn cùng đội bóng chưa thay đổi.

Dưới thời tân HLV Mauricio Pochettino, Fernandes tiếp tục giữ băng đội trưởng. Anh vừa lập cú đúp trong trận hòa 2-2 trước Sporting Lisbon tại Champions League hôm 26/11.

Kể từ khi gia nhập MU từ Sporting vào tháng 1/2020 với giá 47 triệu bảng, Fernandes có 343 lần ra sân và ghi 115 bàn. Mùa trước, anh lập kỷ lục Premier League với 21 pha kiến tạo, đồng thời giành hàng loạt giải thưởng cá nhân.

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