MU đang tỉnh táo, thực dụng hơn

Những tín hiệu từ thượng tầng sân Old Trafford - đặc biệt là từ HLV Ruben Amorim - cho thấy “Quỷ đỏ” không còn chạy theo danh tiếng hay "siêu sao", mà đang xây dựng lại nền móng với những quyết định tỉnh táo và thực dụng hơn bao giờ hết.

Phát biểu của Amorim trong chuyến du đấu châu Á như lời khẳng định dứt khoát rằng, sau nhiều năm mông lung trong chính sách nhân sự, ban huấn luyện Man Utd đang nắm trong tay một kế hoạch cụ thể để tái cấu trúc đội hình.

"Chúng tôi bị giới hạn và không thể làm tất cả trong một mùa hè. Nhưng có một bức tranh tổng thể rõ ràng cho những gì chúng tôi muốn xây dựng", Amorim chia sẻ.

Một trong những định hướng nổi bật chính là chuyển dịch sang các cầu thủ trẻ, khát khao, và đặc biệt là có kinh nghiệm thi đấu tại Premier League - điều từng bị bỏ qua trong các kỳ chuyển nhượng trước.

Tuyến đầu là nơi Amorim xác định cần “phẫu thuật” trước tiên. Trong giai đoạn cuối mùa giải 2024/25, HLV người Bồ Đào Nha liên tục phàn nàn về hiệu suất tận dụng cơ hội kém cỏi của các chân sút Quỷ đỏ.

Đó là lý do Man Utd nỗ lực chiêu mộ Matheus Cunha (Wolves) và Bryan Mbeumo (Brentford) - hai cái tên ghi tổng cộng 35 bàn tại Premier League mùa trước, con số ấn tượng nếu so với những gì Rasmus Højlund hay Joshua Zirkzee thể hiện sau khi được đưa về với mức phí tổng cộng gần 110 triệu bảng.

Không chỉ là những chân sút hiệu quả, Cunha và Mbeumo còn có điểm chung quan trọng: tốc độ, khả năng hoạt động rộng và tinh thần thi đấu mạnh mẽ - điều mà các cầu thủ như Sancho, Antony hay Rashford ngày càng đánh mất.

Gary Neville, cựu đội trưởng Man Utd, nhận định: “Cunha và Mbeumo không phải cầu thủ cần thời gian làm quen. Họ hiểu Premier League, hiểu áp lực và có thể thích nghi ngay lập tức. Đó là điều Man United rất cần vào lúc này”.

Việc lựa chọn những gương mặt được kiểm chứng tại giải Ngoại hạng là bước đi an toàn nhưng khôn ngoan, khi đội bóng không thể mạo hiểm thêm với những thương vụ “tiềm năng” nhưng thiếu hiệu quả.

Sự trở lại của Bruno Fernandes, sau khi từ chối mức đãi ngộ khổng lồ từ CLB Al Hilal, có thể xem là tin vui. Tuy nhiên, điều đó không che giấu được thực tế rằng Man Utd chịu áp lực tài chính đáng kể - đặc biệt khi đội bóng không giành suất dự cúp châu Âu mùa tới.

Amorim xác nhận rằng đã sẵn sàng làm việc với một đội hình nhỏ hơn, đồng nghĩa với việc hàng loạt cầu thủ sẽ phải rời đi. Cụ thể, có thể chia đội hình hiện tại thành ba nhóm.

Đầu tiên, đó là những người không còn trong kế hoạch - gồm Jadon Sancho, Antony, Marcus Rashford, Alejandro Garnacho. Đây toàn những cái tên từng được kỳ vọng, nhưng không đáp ứng yêu cầu chuyên môn hoặc không phù hợp với lối chơi mới.

Tiếp nữa là nhóm cầu thủ thi đấu không hiệu quả, sẵn sàng bán, như Højlund, Zirkzee, Casemiro - những thương vụ tốn kém nhưng chưa tạo ra ảnh hưởng tương xứng. Nhóm sau cùng là những gương mặt giữ cũng được, bán nếu được giá - chiếm phần lớn đội hình hiện tại, tùy thuộc vào đề nghị từ các CLB khác.

Tuy nhiên, bài toán lớn nhất nằm ở chi phí thanh lý hợp đồng. Sancho là ví dụ điển hình. Chelsea quyết định trả cầu thủ về lại sân Old Trafford, bất chấp phải đền bù khoản tiền.

Nếu Manchester United vẫn quyết định đẩy cựu sao Borussia Dortmund đi theo dạng cho mượn, họ có thể phải trả lương cho một cầu thủ khoác áo đối thủ - một kịch bản từng xảy ra và khiến Sir Jim Ratcliffe, đồng chủ sở hữu, tỏ ra không hài lòng.

Ở hậu trường, nhiệm vụ nặng nề đang đặt lên vai Giám đốc Kỹ thuật Jason Wilcox và Trưởng bộ phận đàm phán Matt Hargreaves. Họ không chỉ phải bán cầu thủ với mức giá hợp lý, mà còn cần tìm đúng người, với chi phí hợp lý, phù hợp với triết lý bóng đá của Amorim.

Sự thành bại của kỳ chuyển nhượng này không chỉ là chuyện chi bao nhiêu tiền - mà là việc xây dựng một hệ thống bền vững, gắn kết, thay vì tiếp tục vòng lặp tốn kém - kỳ vọng - thất vọng.

Manchester United bắt đầu hành trình mới, không còn mộng mơ về những bản hợp đồng bom tấn hay danh tiếng bên ngoài sân cỏ. Sự rõ ràng trong cách tiếp cận, những lựa chọn có cơ sở từ thực tiễn, và sự kiên quyết trong việc thanh lọc lực lượng là điều chưa từng thấy suốt hơn một thập kỷ qua.

Nhưng như mọi kế hoạch, thành công không đến từ ý tưởng - mà từ cách thực hiện. Nếu Wilcox, Hargreaves và Amorim làm tốt vai trò của mình, đây có thể là mùa hè đánh dấu sự phục sinh của một Man Utd thực dụng, bản lĩnh và giàu tính hệ thống hơn bao giờ hết.

Nếu không, "bức tranh rõ ràng" mà Amorim nhắc đến có thể sẽ chỉ là một phác thảo dang dở khác, nằm lại trong những trang hồ sơ cũ của Old Trafford.

