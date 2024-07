MU bị hét giá vụ Ugarte

MU phải bỏ ra ít nhất 70 triệu euro để thuyết phục PSG chấp nhận bán Manuel Ugarte.

Sky Sports khẳng định PSG muốn thu về lợi nhuận từ thương vụ Ugarte sau một năm chiêu mộ cầu thủ này. Hè 2023, tiền vệ người Uruguay gia nhập PSG từ Sporting Lisbon với giá 60 triệu euro. Hiện, PSG muốn ít nhất 70 triệu euro mới chịu hoàn tất vụ làm ăn.

Theo The Athletic, đó là lý do Ugarte chưa thể cập bến Old Trafford. "Quỷ đỏ" đạt thỏa thuận cá nhân với cầu thủ 23 tuổi, nhưng chỉ muốn trả cho PSG khoảng 45 triệu euro.

Chuyên gia chuyển nhượng Fabrizio Romano thông tin thêm rằng MU đang tìm cách bán Casemrio và Scott McTominay để trang trải chi phí chuyển nhượng. Chỉ khi bán bộ đôi này, "Quỷ đỏ" mới có thể đàm phán mức giá với PSG.

Tuy nhiên, trong bối cảnh PSG không còn cần Ugarte, xác suất thành công của MU trong phi vụ cao hơn. Lý do là PSG cũng đang cần tiền để nổ hai "bom tấn" Joao Neves và Victor Osimhen.

Ugarte được đánh giá là cái tên phù hợp hỗ trợ cho Kobbie Mainoo. Cầu thủ người Uruguay rất giỏi trong việc giành lại bóng. Ugarte thực hiện trung bình 4,11 pha tắc bóng mỗi phút ở mùa 2023/24

Khả năng tranh chấp tốt của cầu thủ này là điều "Quỷ đỏ" còn thiếu, dẫn tới việc thường xuyên phải hứng chịu những pha dứt điểm.