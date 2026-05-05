MU bạo chi 150 triệu bảng cho 3 tiền vệ

MU đang lên kế hoạch cải tổ mạnh mẽ hàng tiền vệ bằng việc mang về ít nhất 3 tân binh trong kỳ chuyển nhượng tới.

Theo Daily Mail, ban lãnh đạo MU dự tính chi 140-150 triệu bảng để nâng cấp hàng tiền vệ. Trong đó, đội có thể dành khoảng 80 triệu bảng cho một bản hợp đồng “bom tấn” thay Casemiro. Tiền vệ người Brazil sẽ rời Old Trafford khi hợp đồng kết thúc vào cuối mùa này, bất chấp việc một bộ phận người hâm mộ vẫn hy vọng anh tiếp tục gắn bó với CLB.

Ở vị trí này, MU đang nhắm đến 5 gương mặt gồm Elliot Anderson, Carlos Baleba, Adam Wharton, Sandro Tonali và Aurélien Tchouameni.

Bên cạnh đó, MU cũng dự tính chi khoảng 40 triệu bảng cho một tiền vệ khác trong trường hợp chia tay Manuel Ugarte. Cầu thủ người Uruguay được mua về từ Paris Saint-Germain với giá 50 triệu bảng cách đây hai năm, nhưng chưa đáp ứng được kỳ vọng và có thể bị bán nếu nhận được lời đề nghị hợp lý.

Hiện tại, ba phương án được MU cân nhắc gồm Matheus Fernandes, Alex Scott và Tyler Adams.

Ngoài ra, dù đã gia hạn hợp đồng dài hạn với tài năng trẻ Kobbie Mainoo, MU vẫn muốn bổ sung thêm một tiền vệ thứ ba với mức giá khoảng 20 triệu bảng nhằm tăng chiều sâu đội hình. Trong số các mục tiêu tiềm năng, cái tên Shea Charles của Southampton đang được đội ngũ tuyển trạch theo dõi sát sao.

Bên cạnh việc nâng cấp tuyến giữa, MU cũng đặt mục tiêu tăng cường lực lượng ở nhiều vị trí khác như tiền vệ cánh trái, hậu vệ trái, trung vệ và thủ môn dự bị. Với hàng loạt thay đổi quyết liệt, MU kỳ vọng sẽ xây dựng được đội hình đủ sức cạnh tranh trên nhiều đấu trường ở mùa giải tới.

