MSB tổ chức giải golf mừng 35 năm thành lập, lan tỏa tinh thần kết nối

Ngày 1/8, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) tổ chức giải "35th Golf Anniversary Tournament" tại sân golf Long Biên (Hà Nội) dịp kỷ niệm 35 năm thành lập.

Giải đấu không chỉ là sân chơi thể thao dành cho cộng đồng doanh nhân, mà còn là dịp để MSB tri ân khách hàng, đối tác trên hành trình phát triển hơn ba thập kỷ.

Sự kiện thu hút 130 golfer là khách hàng ưu tiên, đối tác và doanh nghiệp đã đồng hành cùng sự phát triển của MSB những năm qua. Giải đấu diễn ra theo thể thức 18 hố, xuất phát đồng loạt (shotgun).

Giải đấu là dịp để MSB tri ân khách hàng, đối tác đồng hành cùng ngân hàng trên hành trình phát triển hơn ba thập kỷ.

Không chỉ đề cao tinh thần thể thao, "35th Golf Anniversary Tournament" còn tạo nên không gian giao lưu, kết nối giữa cộng đồng doanh nhân, các nhà quản lý và những người có chung niềm đam mê golf. Thông qua sự kiện, ngân hàng và khách mời có thêm cơ hội mở rộng quan hệ hợp tác, chia sẻ kinh nghiệm quản trị, đồng thời thúc đẩy kết nối giá trị hướng đến sự phát triển bền vững.

"35th Golf Anniversary Tournament" không chỉ là hoạt động tri ân nhân dịp kỷ niệm thành lập MSB, mà còn thể hiện tinh thần xuyên suốt của ngân hàng: Lấy khách hàng làm trung tâm, xem sự đồng hành là nền tảng cho mọi bước phát triển.

Giải đấu là không gian để cộng đồng doanh nhân, nhà quản lý và người có chung niềm đam mê golf gặp gỡ, kết nối và mở rộng quan hệ hợp tác.

Đại diện MSB cho biết trong suốt 35 năm hình thành và phát triển, mỗi dấu mốc của ngân hàng đều gắn liền với sự đồng hành, tin tưởng của khách hàng và đối tác. Đây cũng là nền tảng để MSB không ngừng đổi mới, nâng cao chất lượng sản phẩm, dịch vụ và năng lực tài chính. Qua đó, ngân hàng mang đến giải pháp tối ưu, đồng hành cùng khách hàng cá nhân và doanh nghiệp trên hành trình phát triển.

Bước sang cột mốc 35 năm, MSB tiếp tục khẳng định cam kết phát triển bền vững, đổi mới sáng tạo và nâng cao trải nghiệm khách hàng. Chuỗi hoạt động kỷ niệm được triển khai trong năm 2026 không chỉ là dịp nhìn lại hành trình đã qua, mà còn mở ra chặng đường phát triển mới, nơi ngân hàng tiếp tục đồng hành cùng khách hàng, đối tác và cộng đồng doanh nghiệp để kiến tạo giá trị dài hạn, đóng góp tích cực cho sự phát triển của nền kinh tế.