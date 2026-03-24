MSB và hành trình 35 năm kiến tạo 'Di sản tâm thức' cùng khách hàng

Trong hành trình 35 năm phát triển, Ngân hàng TMCP Hàng Hải Việt Nam (MSB) đã bồi đắp niềm tin của khách hàng, mối liên kết bền bỉ với cộng đồng và một triết lý đồng hành lâu dài.

Từ góc nhìn ấy, sự kiện âm nhạc “Di sản tâm thức” không đơn thuần như một đêm nhạc tri ân, mà là cách MSB kể câu chuyện về hành trình hơn 3 thập kỷ của mình bằng ngôn ngữ giàu cảm xúc của nghệ thuật.

Triết lý xuyên suốt hành trình 35 năm

Trong dòng chảy của thời gian, mỗi thương hiệu đều tạo nên những cột mốc phát triển riêng. Song, có những giá trị vượt lên trên những con số tăng trưởng hay thành tựu kinh doanh. Đó là niềm tin từ khách hàng, bản sắc văn hóa hay những trải nghiệm đã trở thành ký ức chung của nhiều thế hệ.

“Di sản tâm thức” mở màn chuỗi hoạt động chào mừng 35 năm thành lập MSB.

Với MSB, hành trình 35 năm phát triển không chỉ là câu chuyện của một định chế tài chính trên thị trường ngân hàng Việt Nam, mà còn là quá trình tích lũy những “di sản” vô hình, từ sự tin tưởng của khách hàng, sự đồng hành của đối tác đến những giá trị được bồi đắp qua từng giai đoạn phát triển.

Chính những giá trị đó đã tạo nên một cách tiếp cận khác trong hành trình kỷ niệm 35 năm của ngân hàng. Thay vì chỉ nhìn lại bằng các dấu mốc lịch sử, MSB lựa chọn kể câu chuyện của mình thông qua những trải nghiệm văn hóa, nơi cảm xúc, ký ức và sự kết nối giữa con người với con người trở thành điểm khởi đầu cho hành trình tri ân.

Khái niệm “Di sản tâm thức” chính là cách ngân hàng nhìn nhận về khách hàng của mình: Mỗi người đều mang trong mình những giá trị tích lũy từ trải nghiệm sống, cảm xúc và hành trình trưởng thành.

Sự tiếp nối của một hành trình nghệ thuật

Năm 2025, MSB lần đầu tiên tổ chức chương trình âm nhạc “Tâm thức tinh hoa”, quy tụ nhiều nghệ sĩ hàng đầu của Việt Nam. Đêm nhạc không chỉ đơn thuần là một sự kiện giải trí, mà như một hành trình cảm xúc, nơi từng giai điệu dẫn dắt khán giả bước vào “dòng chảy tâm thức” - không gian để mỗi người nhìn lại chính mình và tìm thấy những điểm tựa tinh thần.

Chính trải nghiệm đó đã mở ra một hướng tiếp cận mới cho MSB trong việc kết nối với khách hàng: Sử dụng nghệ thuật như một ngôn ngữ để truyền tải những giá trị sâu sắc hơn về cuộc sống và hành trình cá nhân. Tiếp nối tinh thần đó, ngày 20/3, MSB tổ chức đêm nhạc “Di sản tâm thức” tại Trung tâm Hội chợ và Triển lãm Sài Gòn (SECC).

Chương trình được xây dựng theo 3 chương gồm “Di sản xúc cảm”, “Tâm thức kết tinh” và “Tinh hoa vươn tầm” như một dòng chảy cảm xúc xuyên suốt.

Màn song ca ăn ý của Văn Mai Hương và Quốc Thiên với Vùng trời bình yên.

Ở chương đầu, những giai điệu quen thuộc qua phần thể hiện của Văn Mai Hương và Quốc Thiên khơi gợi ký ức. Tiếp đó, Trung Quân và Lâm Bảo Ngọc mang đến chiều sâu cảm xúc, nơi trải nghiệm dần lắng lại thành giá trị. Ở chương cuối, Quang Hùng MasterD đại diện cho tinh thần mới, nơi “di sản” trở thành động lực để bước tiếp và Hà Anh Tuấn khép lại hành trình cảm xúc bằng những chiêm nghiệm sâu sắc.

Trung Quân và Lâm Bảo Ngọc tại sân khấu “Di sản tâm thức”.

Dòng chảy ấy cũng là cách MSB kể câu chuyện “tiếp nối”, không chỉ trong một đêm nhạc, mà xuyên suốt hành trình nghệ thuật mà ngân hàng đã theo đuổi: Từ “Tâm thức tinh hoa” mùa đầu tiên đến các chương trình như “Thanh âm tinh hoa”, “Hòa nhịp di sản”.

Khi âm nhạc trở thành cầu nối giữa thương hiệu và cảm xúc

Một trong những điểm nhấn của chương trình là không gian nghệ thuật được dàn dựng như trải nghiệm đa giác quan. Sân khấu 360 độ kết hợp hệ thống ánh sáng, công nghệ trình diễn và âm nhạc tạo nên một không gian nơi cảm xúc của khán giả được dẫn dắt theo từng lớp nội dung.

Phần trình diễn sôi động của Quang Hùng MasterD và vũ đoàn.

Những giai điệu quen thuộc được khoác lên bản phối mới, trong khi các nghệ sĩ tham gia chương trình sẽ kể tiếp câu chuyện cảm xúc qua nhiều góc nhìn. Ở đó, âm nhạc không chỉ là phần trình diễn, mà trở thành cầu nối tinh tế giữa thương hiệu và khách hàng, nơi những trải nghiệm cá nhân hòa vào một câu chuyện chung.

Chương trình khép lại bằng phần trình diễn kéo dài đến gần 0h của Hà Anh Tuấn.

35 năm là hành trình đủ dài để một thương hiệu định hình bản sắc của mình. Nhưng với MSB, “di sản” không dừng lại ở lịch sử phát triển hay những dấu mốc đã đạt được. Đó còn là những giá trị hình thành cùng khách hàng, từ sự tin tưởng, đồng hành tới các trải nghiệm được chia sẻ qua nhiều năm.

Thông qua “Di sản tâm thức”, câu chuyện ấy được kể lại bằng ngôn ngữ của nghệ thuật, nơi ký ức, cảm xúc và trải nghiệm hòa quyện. Trong dòng chảy ấy, di sản không chỉ thuộc về quá khứ, mà chính là nền tảng để những hành trình mới tiếp tục được mở ra.