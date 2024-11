Mourinho 'phát cuồng' sau bàn thắng ở phút 90+12

Phút 90+12, khi tỷ số đang là 2-2, Sofyan Amrabat tung cú sút hiểm hóc vào góc xa bên trái, không cho thủ môn cơ hội cản phá. Đây cũng là khoảnh khắc mang về chiến thắng nghẹt thở cho Fenerbahce trên sân Papara Park.

Sau khi tiếng còi mãn cuộc vang lên, Jose Mourinho phát cuồng. Ông lao vào sân, trượt cỏ ăn mừng rồi ngã lăn. Chưa dừng ở đó, "Người đặc biệt" còn tham gia vào một vụ cãi vã với đội chủ nhà. Truyền hình đã ghi lại cảnh Mourinho chế nhạo Trabzonspor là "đội bóng nhỏ".

Trước khi vào đường hầm, cựu HLV Man Utd còn liên tục nhảy lên ăn mừng để khiêu khích CĐV chủ nhà. Một học trò đã phải chạy đến, đưa Mourinho tiến vào trong để tránh sự cố. Ở mùa trước, CĐV Trabzonspor từng chạy xuống sân, đuổi đánh cầu thủ Fenerbahce sau trận thua cũng với tỷ số 2-3.

Mourinho cùng học trò trải qua 90 phút đầy chật vật. Đội khách mở tỷ số do công của Fred nhưng bị dẫn ngược 2-1 bởi 2 quả phạt đền đầy tranh cãi trong hiệp hai. Edin Dzeko và Amrabat đã kịp tỏa sáng với bàn thắng ở phút 75 và 90+12 để giúp Fenerbahce ra về với 3 điểm.

Phát biểu sau trận đấu, Jose Mourinho không ngần ngại chỉ trích quyết định trao 2 quả phạt đền cho chủ nhà của tổ VAR: "Atilla Karaoglan (trọng tài VAR) chính là người có màn trình diễn hay nhất trận này. Từ một kẻ vô danh, ông ta đã hút mọi sự chú ý về mình. Thay mặt người hâm mộ Fenerbahce, đề nghị Atilla không điều khiển hay tham gia tổ VAR trong bất kỳ trận đấu nào nữa. Fenerbahce đang phải chống lại cả một hệ thống trọng tài yếu kém. Điều này thật khó khăn".

3 điểm trước Trabzonspor giúp thầy trò Mourinho thu hẹp khoảng cách với đội đầu bảng Galatasaray xuống còn 5 điểm.

