Mourinho ngạo nghễ: 'Không đội nào làm được như Real Madrid'

Sau màn ngược dòng nghẹt thở thắng AEK Athens 3-2, Jose Mourinho tự hào tuyên bố chỉ Real Madrid mới sở hữu bản lĩnh chiến thắng đặc biệt ở những phút cuối.

Mourinho kiêu hãnh sau chiến thắng của Real Madrid.

Rạng sáng 5/11, Real Madrid một lần nữa chứng minh bản lĩnh ở thời khắc quyết định. Bị AEK Athens dẫn trước, đội bóng Hoàng gia Tây Ban Nha vẫn kiên trì chiến đấu và hoàn tất màn ngược dòng với bàn thắng quyết định trong những phút cuối trận.

Phát biểu sau trận, Mourinho không giấu được sự tự hào về tinh thần thi đấu của các học trò. Chiến lược gia người Bồ Đào Nha tuyên bố: "Những trận đấu được định đoạt ở phút cuối như thế này, không ai có thể chiến thắng theo cách đó ngoài chúng tôi. Chúng tôi có đủ phẩm chất để làm điều đó".

Mourinho cho rằng bí quyết nằm ở niềm tin của các cầu thủ vào khả năng lật ngược tình thế. Ông đánh giá cao sự dũng cảm, bản lĩnh và tinh thần không bỏ cuộc của toàn đội, đồng thời thừa nhận mình may mắn khi sở hữu một tập thể chất lượng như vậy.

Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha cũng dành lời khen cho AEK Athens khi đối thủ gây ra nhiều khó khăn cho Real Madrid. Ông nhận xét đại diện Hy Lạp có thể vừa trải qua trận đấu hay nhất mùa giải, nhờ khả năng tổ chức đội hình chặt chẽ, lối chơi trực diện cùng nền tảng thể lực và cường độ thi đấu ấn tượng.

Dù vậy, Mourinho nhấn mạnh: "Tất nhiên, tôi thích những chiến thắng nhẹ nhàng hơn. Nhưng những trận đấu được quyết định ở phút cuối như thế này, chỉ chúng tôi mới có thể giành chiến thắng".

Chiến thắng trước AEK Athens giúp Mourinho nâng thành tích lên 87 trận thắng tại Champions League, vượt qua Arsene Wenger. Ông chỉ còn xếp sau Sir Alex Ferguson, Pep Guardiola và Carlo Ancelotti trong danh sách những HLV có nhiều chiến thắng nhất lịch sử giải đấu.