Mourinho muốn có Rashford

Theo truyền thông Anh, Fenerbahce có thể xúc tiến thương vụ Rashford vào tháng 1 trong bối cảnh cầu thủ đang "tìm kiếm một thử thách mới". Nhà báo Rudy Galetti cũng xác nhận đội bóng này nằm trong số các CLB quan tâm đến Rashford.

Nếu thành hiện thực, Rashford sẽ tái ngộ HLV Jose Mourinho, người từng dẫn dắt anh tại MU từ 2016 đến 2018. Mourinho từng khen ngợi tài năng của Rashford, song cũng cho rằng tiền đạo này không phù hợp để đá ở vị trí trung phong, mà phát huy tốt hơn ở vị trí chạy cánh trái.

Ông nói: "Điểm quan trọng không phải là tuổi tác của cậu ấy, mà là phẩm chất. Với tôi, Rashford là một cầu thủ giỏi trong một số hệ thống chiến thuật và ở một số vị trí nhất định. Nhưng với vai trò số 9, một trung phong, tôi không nghĩ cậu ấy có khả năng ghi bàn như những tiền đạo hàng đầu khác".

"Rashford sẽ tiến bộ hơn nếu chơi dạt cánh trái hoặc đá cặp với một trung phong thực thụ. Nhưng để cậu ấy làm trung phong ở những trận mà MU áp đảo và đối đầu với các hàng thủ lùi sâu, đó là thử thách khó khăn", vị HLV người Bồ Đào Nha khẳng định.

Rashford gắn bó với MU từ năm 7 tuổi và được Louis van Gaal trao cơ hội ra mắt đội một vào năm 2016. Kể từ đó, tiền đạo 27 tuổi ghi 138 bàn trong 426 lần ra sân trên mọi đấu trường. Mùa giải 2022/23 chứng kiến Rashford thi đấu bùng nổ với 30 bàn thắng, qua đó được ký hợp đồng mới với mức lương lên tới 325.000 bảng mỗi tuần.

Trong màu áo "Quỷ đỏ", Rashford giành được 2 FA Cup, 2 League Cup và 1 Europa League. Anh cũng là người ghi bàn thắng đầu tiên dưới triều đại HLV Ruben Amorim tại Old Trafford.

Tuy nhiên, lần cuối Rashford xuất hiện là trong trận thắng 2-1 trước Viktoria Plzen ở Europa League hôm 13/12. Kể từ đó, anh bị Amorim gạt khỏi danh sách thi đấu 4 trận liên tiếp. Điều này làm dấy lên đồn đoán rằng thời gian của Rashford tại Old Trafford đang đếm ngược.

