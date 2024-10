Mourinho hy vọng vô địch Premier League với MU

Phát biểu trong buổi họp báo trước trận gặp Manchester United, Mourinho - hiện dẫn dắt Fenerbahce - cho hay: "Như các bạn đã biết, chúng tôi (Man Utd - PV) vô địch Europa League và về nhì tại Premier League. Tôi nghĩ chúng tôi vẫn có cơ hội vô địch Premier League, vì họ có thể phạt Man City bằng cách trừ điểm. Sau đó, MU phải trả tiền thưởng cho tôi và ban tổ chức sẽ trao huy chương cho tôi".

Hiện tại, Man City bị điều tra về việc bị tố gian lận tài chính với tổng cộng 115 cáo buộc. Nếu bị kết tội, "The Citizens" có thể bị tước một số danh hiệu Premier League trong 10 năm qua. Đó là lý do Mourinho kỳ vọng sẽ vô địch Premier League với "Quỷ đỏ".

Mourinho nói thêm: "Tôi chúc những điều tốt đẹp nhất đến MU. Tôi đã rời CLB với cảm giác tốt đẹp và luôn muốn mang lại niềm vui cho người hâm mộ. Vì vậy, nếu mọi thứ không diễn ra tốt đẹp với họ (kể từ khi Mourinho ra đi - PV) thì đó không phải là điều khiến tôi vui".

Đến làm việc tại Old Trafford năm 2016, nhà cầm quân người Bồ Đào Nha ngay lập tức giúp Man Utd giành danh hiệu League Cup và Europa League. Mùa giải thứ hai, MU thi đấu tốt và chỉ chịu thua Man City ở Premier League khi kém đối thủ 19 điểm.

Tuy nhiên, lời nguyền "mùa giải thứ 3" không buông tha Mourinho. Giữa ông và các trụ cột của CLB xuất hiện rạn nứt. Cũng như Real Madrid, Chelsea, "Quỷ đỏ" ngày một sa sút và ban lãnh đạo buộc phải ra quyết định sa thải "Người đặc biệt" vào tháng 12/2018.

Mất việc nhưng Mourinho nhận được khoản tiền đền bù hợp đồng lên đến 17 triệu bảng. Rạng sáng mai (2h ngày 24/10, giờ Hà Nội), Mourinho sẽ tái ngộ đội bóng cũ ở Europa League.

