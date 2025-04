Mourinho gia nhập cuộc đua dẫn dắt tuyển Brazil

Sau khi Brazil sớm bị loại khỏi World Cup 2022, CBF (Liên đoàn Bóng đá Brazil) bắt đầu cuộc tìm kiếm huấn luyện viên mới để dẫn dắt đội tuyển trong chiến dịch World Cup 2026. Mới đây, huấn luyện viên người Bồ Đào Nha Jose Mourinho gia nhập danh sách ứng viên tiềm năng, trở thành một cái tên gây chú ý trong cuộc đua đầy cạnh tranh.

Mặc dù Mourinho từng từ chối lời mời của Brazil vào tháng 1/2023 khi còn dẫn dắt Roma, tình hình hiện tại tại Fenerbahce có thể khiến ông thay đổi quyết định. Đội bóng Thổ Nhĩ Kỳ của Mourinho đang gặp khó khăn trong giải VĐQG và đã bị loại khỏi cả Europa League và Cúp Quốc gia. Chuyển sang dẫn dắt Brazil có thể là cơ hội để Mourinho tái khởi động sự nghiệp, tìm lại ánh hào quang đã từng có tại các câu lạc bộ lớn.

Tuy nhiên, Mourinho không phải là ứng viên duy nhất. Jorge Jesus (Al-Hilal) và Abel Ferreira (Palmeiras) cũng được nhắc đến, nhưng việc mời họ về dẫn dắt Selecao không dễ dàng, khi cả hai đang có cam kết quan trọng với các câu lạc bộ của mình.

Nếu Mourinho thực sự trở thành huấn luyện viên đội tuyển Brazil, ông sẽ là huấn luyện viên đầu tiên không phải người Brazil dẫn dắt Selecao tại World Cup. Với kinh nghiệm dày dặn tại các câu lạc bộ hàng đầu như Chelsea, nơi ông giành được Champions League và FIFA Club World Cup, Mourinho hoàn toàn có khả năng mang lại một làn gió mới cho đội tuyển Brazil.

Brazil đang cần một chiến lược gia có khả năng ổn định đội bóng và khôi phục niềm tin sau thất bại tại Qatar. Mourinho, với kinh nghiệm và cá tính mạnh mẽ, có thể là sự lựa chọn lý tưởng để dẫn dắt Selecao tiến vào World Cup 2026.

