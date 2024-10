Mourinho có thể tái xuất Premier League

Jose Mourinho trở thành một trong những ứng cử viên sáng giá nhất để giải cứu Everton khi đội bóng thành phố cảng đang gặp khó khăn.

Mourinho đang gầy dựng lại danh tiếng ở Thổ Nhĩ Kỳ.

Truyền thông Anh cho hay ban lãnh đạo Everton lên kế hoạch sa thải HLV hiện tại Sean Dyche, đồng thời, xem Mourinho như ứng viên sáng giá cho "ghế nóng" tại sân Goodison Park.

HLV Sean Dyche đang có khởi đầu tệ hại cùng Everton, khi chỉ giành được bốn điểm sau sáu trận đấu tại Premier League. Nửa xanh vùng Merseyside đang xếp thứ 16 trên bảng tổng sắp Ngoại hạng Anh 2024/25.

HLV Sean Dyche khả năng cao bị sa thải trong thời gian tới. Guardian đưa tin, tập đoàn The Friedkin, đơn vị đang nắm cổ phần ở Everton, tin rằng "Người đặc biệt" có thể giúp Everton vượt khó tại Premier League.

Tập đoàn The Friedkin cũng đang sở hữu AS Roma, và họ từng là những người chọn Mourinho ngồi vào ghế nóng tại CLB thủ đô Italy trong quá khứ. Sau khi De Rossi thất bại ở Roma trong việc thay thế Mourinho, giới chủ của The Friedkin dường như nhận ra sai lầm.

Tuy nhiên, Mourinho hiện có hợp đồng hai năm với Fenerbahce. Để thuyết phục chiến lược gia người Bồ Đào Nha rời gã khổng lồ của bóng đá Thổ Nhĩ Kỳ là vấn đề không hề đơn giản.

"Người đặc biệt" đang có khởi đầu khá ổn tại Fenerbahce với 5 chiến thắng sau 7 vòng đầu tại giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ. Ở sân chơi Europa League, Fenerbahce có 4 điểm sau hai trận.