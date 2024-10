Giới chủ Manchester United vỡ mộng

Trong bài viết mới nhất trên The Telegraph, cựu trung vệ Liverpool, Carragher gọi đây là “ngòi nổ cho một mùa giải lãng phí khác” và cho rằng ban lãnh đạo MU - đứng đầu là đồng sở hữu Sir Jim Ratcliffe - phạm phải một sai lầm nghiêm trọng.

"Trước hết, điều quan trọng nhất là bạn phải có được một HLV phù hợp. Việc giữ lại Ten Hag trở thành yếu tố quyết định cho một mùa giải lãng phí khác và có thể dẫn đến việc tiêu tốn thêm 200 triệu bảng", Carragher nêu quan điểm.

Cựu danh thủ Liverpool đặc biệt nhấn mạnh rằng Sir Jim Ratcliffe là người đứng sau quyết định gia hạn hợp đồng với Erik ten Hag, bất chấp việc Manchester United chỉ xếp thứ 8 ở Premier League mùa trước và phải nhận đến 58 bàn thua - kỷ lục tồi tệ nhất của họ trong lịch sử giải đấu. Theo Carragher, quyết định giữ Ten Hag dẫn đến một mùa giải mà mọi thứ diễn ra ngoài tầm kiểm soát, với ba trận thua sau sáu vòng đấu và vị trí thứ 13 đầy thất vọng trên bảng xếp hạng Premier League.

Không chỉ phê phán quyết định gia hạn hợp đồng với Ten Hag, Carragher còn đặt câu hỏi về sự phung phí trong việc chi tiêu của Manchester United. Sir Jim Ratcliffe "bật đèn xanh" cho việc chi 179 triệu bảng vào mùa hè với các bản hợp đồng như Leny Yoro, Manuel Ugarte, Matthijs de Ligt, Joshua Zirkzee và Noussair Mazraoui. Tuy nhiên, những tân binh này chưa thực sự chứng minh được giá trị.

Đặc biệt, Yoro, người dính chấn thương trong giai đoạn tiền mùa giải, chưa thi đấu một trận chính thức nào. Những cầu thủ còn lại như De Ligt hay Ugarte chưa tạo được sự ảnh hưởng lớn, khiến Carragher không khỏi hoài nghi về tính hiệu quả của việc chi tiêu này.

Ông đặt ra câu hỏi: "Nếu Ten Hag bị thay thế, liệu người kế nhiệm có tin rằng những tân binh này là phù hợp với họ?".

Manchester United đang lâm vào tình thế khó khăn. Trận thua 0-3 trước Tottenham gần đây khiến mọi thứ thêm tồi tệ, trong khi trận đấu tại Europa League với Porto suýt nữa trở thành thảm họa khi "Quỷ đỏ" để đối thủ gỡ hòa sau khi dẫn trước 2-0, và phải nhờ bàn thắng của Harry Maguire ở phút bù giờ mới giữ lại được một điểm.

Dù vậy, trước trận đấu với Porto, Ten Hag thừa nhận đã có những cuộc thảo luận với ban lãnh đạo cấp cao của CLB, nhưng ông không cảm thấy áp lực lớn hơn so với trước đây. HLV người Hà Lan khẳng định: "Chúng tôi nói chuyện mỗi ngày và cùng hướng tới một mục tiêu chung. Chúng tôi đồng thuận trong mùa hè và đưa ra những quyết định lớn".

Tuy nhiên, với phong độ hiện tại, tương lai của Ten Hag bị đe dọa nghiêm trọng. Trận đấu sắp tới với Aston Villa sẽ là thử thách lớn đối ông và toàn đội. Nếu Manchester United không nhanh chóng cải thiện, mùa giải này có thể sẽ là một sự thất bại hoàn toàn, như Carragher đã dự báo.

