Mourinho bị chế giễu

Jose Mourinho bị gọi là "kẻ hay khóc nhè" khi từ chối tham dự buổi họp báo sau thất bại 1-3 của Fenerbahce trước Galatasaray 3-1 vòng 6 giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ rạng sáng 22/9 (giờ Hà Nội).

Mourinho không có tâm trạng để ở lại khi tiếng còi mãn cuộc vang lên. Nhà cầm quân người Bồ Đào Nha quyết định rời khỏi sân vận động Sukru Saracoglu và không dự buổi họp báo sau thất bại của Fenerbahce.

Nỗi buồn của Mourinho trở thành niềm vui bên phía Galatasaray. Đội bóng đại kình địch đăng tải nhiều bài viết trên mạng xã hội để chế giễu cựu huấn luyện viên Manchester United.

Galatasaray chế giễu Mourinho.

Tài khoản X của Galatasaray đăng hình ảnh Mourinho buồn bã trên trang bìa cuốn sách có tựa đề "The Crying One" (tạm dịch: Người đàn ông khóc nhè - PV). Một bài đăng khác cho thấy Mourinho đứng núp sau HLV Okan Buruk của Galatasaray kèm chú thích "The winner one' (tạm dịch: Người chiến thắng - PV).

Bài đăng thứ 3 chế giễu khẩu hiệu "Mourinho Universe" (tạm dịch: Vũ trụ của Mourinho - PV) vốn được cổ động viên Fenerbahce dùng để ca ngợi nhà cầm quân người Bồ Đào Nha trong những tuần gần đây.

"Người đặc biệt" dẫn dắt Fenerbahce từ đầu tháng 6. Màn thư hùng với Galatasaray là trận thứ 10 và thất bại thứ hai của ông kể từ khi đặt chân tới Thổ Nhĩ Kỳ. Fenerbahce từng để thua Lille ở trận play-off vòng loại Champions League, qua đó chỉ có suất dự Europa League mùa giải này.

Trên bảng xếp hạng giải VĐQG Thổ Nhĩ Kỳ, Fenerbahce đứng thứ hai sau 6 vòng đấu với 13 điểm. Galatasaray chễm chệ ngôi đầu, có 18 điểm sau 6 trận toàn thắng.