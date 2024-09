Tình cảnh trái ngược giữa Mourinho và De Rossi

Tháng 1/2024, AS Roma sa thải Mourinho, để lại nhiều tiếc nuối trong người hâm mộ. Đội bóng thủ đô Italy sau đó đặt niềm tin vào De Rossi - cựu cầu thủ CLB.

Hè cùng năm, Mourinho tới Fenerbahce làm việc và nhanh chóng để lại những dấu ấn. Trải qua 5 vòng đầu tiên ở mùa giải 2024/25, Fenerbahce đang bay cao, họ có 13 điểm - hơn đội xếp sau là Galatasaray 1 điểm. Tuy nhiên, đội bóng của Mourinho đã chơi nhiều hơn một trận.

Trên sân Recep Tayyip Erdoğan hôm 15/9, Fenerbahce đánh bại chủ nhà Kasimpasa với tỷ số 2-0. Đây đã là trận thắng thứ tư từ đầu mùa của CLB. Đáng chú ý, Fenerbahce ghi tới 13 bàn và chỉ để thủng lưới 2 lần.

Mourinho đang có khởi đầu như mơ cùng Fenerbahce. Trên mạng xã hội, người hâm mộ không quên nhắc tới AS Roma, như lời "khiển trách" rằng họ đã sai khi sa thải nhà cầm quân người Bồ Đào Nha.

Ở vòng 4 Serie A, AS Roma bị Genoa cầm hòa với tỷ số 1-1. Kết quả này khiến đội bóng màu bã trầu vẫn chưa biết đến hương vị chiến thắng từ đầu mùa giải. Tới nay, AS Roma có 3 kết quả hòa và một trận thua.

Trên sân Comunale Luigi Ferraris (Genova), "Vua phá lưới" La Liga mùa 2023/24, tiền đạo Artem Dovbyk có bàn thắng đầu tiên cho AS Roma. Song, đại diện thủ đô Italy "cầm vàng lại để rơi vàng". Họ giữ sạch lưới tới phút 90+6, trước khi nhận bàn thua. Koni De Winter là tác giả pha lập công mang về trận hòa cho Genoa.

Việc AS Roma vẫn không biết tới hương vị chiến thắng là kết quả đáng thất vọng, nhất là khi CLB đã chi 91 triệu euro trong kỳ chuyển nhượng hè 2024 để mua sắm cầu thủ. Lần lượt Dovbyk, Matias Soule, Enzo Le Fee, Angelino, Samiel Dahl..., được CLB màu bã trầu đem về sân Olimpico, thế nhưng những sự đầu tư này chưa phát huy tính hiệu quả.

Tới nay, AS Roma mới ghi 2 bàn và thủng lưới tới 3 lần. Việc chỉ có 3 điểm sau 4 trận khiến họ xếp tận vị trí thứ 16 trên bảng xếp hạng, chỉ hơn nhóm "cầm đèn đỏ" 1 điểm.

Những tháng ngày trăng mật của HLV Daniele De Rossi và AS Roma đã kết thúc. Hiện thực giờ với đội bóng thủ đô Italy phũ phàng hơn mọi người tưởng tượng. Sau khi chi 91 triệu euro để tăng cường lực lượng, AS Roma vẫn chưa thể nhảy vọt chất lượng. Gặp Genoa, những gì hiện ra trong mắt người hâm mộ là đội bóng với rất nhiều sai lầm.

"Chúng tôi áp đảo trong hiệp một, sau đó lùi sâu đội hình sau giờ nghỉ giữa hai hiệp để chờ đợi các tình huống phản công", HLV De Rossi chia sẻ với DAZN. "Tuy nhiên, AS Roma phạm quá nhiều lỗi kỹ thuật, điều đó góp phần làm tăng thêm cơ hội cũng như sự tự tin cho đối thủ".

Trước khi mùa giải 2024/25 khởi tranh, HLV De Rossi từng đặt mục tiêu cao cho AS Roma. Ông tuyên bố rằng bất cứ vị trí nào không phải suất dự Champions League đều sẽ là thất bại với CLB. Mùa giải mới diễn ra được 4 vòng, nhưng chưa có dấu hiệu cho thấy AS Roma là đội bóng có thể cạnh tranh cho một tấm vé góp mặt tại cúp châu Âu mùa tới.

Nhìn AS Roma sa sút, trong khi Fenerbahce của Mourinho thăng hoa, người hâm mộ CLB không khỏi tiếc nuối. Ai đó còn cho rằng đại diện thủ đô Italy đã phạm sai lầm khi sa thải "Người đặc biệt".

