Mount kiếm bộn tiền.

Theo các báo cáo tài chính vừa được nộp lên Companies House trong tuần này, Stone Elite, công ty do Mount điều hành cùng cha ruột Tony, hiện sở hữu khối tài sản trị giá 5,7 triệu bảng tính đến tháng 6/2025. Con số này tăng đáng kể so với mức 4,4 triệu bảng của năm 2024, cho thấy sự tăng trưởng mạnh mẽ bất chấp phong độ thi đấu không ổn định của cầu thủ sinh năm 1999.

Nguồn thu chính của Stone Elite đến từ các hợp đồng tài trợ và khai thác hình ảnh cá nhân. Mount hiện là gương mặt đại diện toàn cầu cho Pepsi Max, đồng thời có mối quan hệ hợp tác lâu dài với Nike.

Đáng chú ý, trong thời gian gần đây, tiền vệ của MU nhiều lần bị bắt gặp sử dụng giày của Adidas và Mizuno, làm dấy lên đồn đoán về một bản hợp đồng tài trợ giày đấu mới.

Stone Elite cũng chỉ là một trong ba công ty thuộc hệ sinh thái kinh doanh của Mount. Bên cạnh đó, anh còn sở hữu một doanh nghiệp bất động sản và một công ty holding, tất cả đều hoạt động dưới thương hiệu Stone Elite, cho thấy sự đầu tư bài bản và tầm nhìn dài hạn cho tương lai sau khi treo giày.

Thành công về mặt tài chính trái ngược với sự nghiệp trên sân cỏ của Mount. Anh bỏ lỡ hơn 50 trận đấu cho MU vì chấn thương kể từ khi chuyển đến từ Chelsea vào tháng 7/2023.

Tuy nhiên, tín hiệu tích cực đã xuất hiện khi Mount được điền tên vào danh sách thi đấu trong chiến thắng 2-0 trước Manchester City tại Old Trafford hôm 17/1 và sẵn sàng góp mặt trong chuyến làm khách tới sân Emirates gặp Arsenal tối 25/1.

