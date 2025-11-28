'Một vốn bốn lời' với shophouse 2 mặt tiền tại Lumira Ville Hải Phòng

Lumira Ville tại trung tâm Đông Hải, Hải Phòng đáp ứng tiêu chí vị trí lõi, đa năng, kinh doanh tốt, hứa hẹn đón dòng lợi nhuận từ nhiều hướng.

Trong bối cảnh Đông Hải phát triển mạnh mẽ để trở thành trung tâm mới của Hải Phòng và cổng kết nối logistics toàn cầu, số lượng khách vãng lai, chuyên gia quốc tế và người lao động chất lượng cao dự báo tăng mạnh. Khi khu đô thị hoàn thiện, lượng khách đến - đi mỗi năm có thể lên đến hàng chục triệu lượt, tạo ra nhu cầu tiêu dùng, dịch vụ và mặt bằng thương mại lớn, khơi dòng lợi nhuận cho chủ sở hữu shophouse.

Khả năng sinh lời từ vị trí "tứ diện sầm uất"

Ngay khi ra mắt, Lumira Ville thu hút hàng nghìn lượt khách tham quan, phần lớn là nhà đầu tư Hà Nội và giới kinh doanh bản địa. Cô Hoa, chủ mặt bằng đang cho ngân hàng thuê tại Hồng Bàng, nhận định sự dịch chuyển mạnh mẽ của hạ tầng và kinh tế về phía biển sẽ đưa Đông Hải trở thành trung tâm kinh tế - tài chính mới. Do đó, Lumira Ville là nơi lý tưởng để kinh doanh hoặc cho thuê văn phòng với giá và tỷ lệ lấp đầy cao.

Nhà đầu tư Tuấn Kiệt từ Hà Nội quyết định “chốt” hai căn ngay trong ngày đầu xuống dự án. Theo anh, Lumira Ville có tiềm năng tăng giá khi dự án lân cận đã ở mức 90-120 triệu đồng/m2, trung tâm Hồng Bàng (cũ) đạt 200-330 triệu đồng/m2 còn Lumira Ville khoảng 48 triệu đồng/m2 - mức giá thấp so với vị thế trung tâm mới.

Lumira Ville còn mang lợi thế an cư của đô thị thế hệ mới với chuỗi tiện ích đẳng cấp như công viên cảnh quan, sân luyện tập, pickleball, BBQ, hoạt động thư giãn - vận động dành cho chuyên gia nước ngoài và giới thượng lưu.

Liền cảng, kề sân bay, Lumira Ville được cho là trái tim của trung kinh tế mới Đông Hải.

Về khả năng khai thác cho thuê, tại Hồng Bàng, căn mặt tiền 150-400 m2 cho thuê 50-100 triệu đồng/tháng. Trong khi tại Lumira Ville, với diện tích sử dụng hơn 300 m2, thiết kế 4 tầng - 1 tum, chủ sở hữu có thể khai thác đồng thời nhiều nguồn thu: Kinh doanh dưới, cho thuê căn hộ dịch vụ hoặc làm văn phòng phía trên. Ngoài ra, dự án quy hoạch theo mô hình Hybrid Unit độc đáo với 80% sản phẩm sở hữu hai mặt tiền, tăng tính linh hoạt trong công năng, nhờ đó giá cho thuê dự báo ở mức cao so với mặt bằng chung.

80% sản phẩm 2 mặt tiền (song diện) theo mô hình Hybrid Unit tối đa công năng.

Nhờ vị trí sát cảng, kề sân bay và tiếp cận tuyến đường lớn, shophouse tại đây còn phù hợp nhiều loại hình dịch vụ từ logistics, văn phòng đại diện, F&B, siêu thị mini, spa, salon đến ngành dịch vụ cao cấp.

Đón trọn dòng khách lớn

Lumira Ville không chỉ là sản phẩm bất động sản, mà còn là “tọa độ trung tâm” của hệ sinh thái giao thương quốc tế. Đây là khu vực hội tụ cảng biển - sân bay - khu công nghiệp - khu kinh tế tự do, tập trung dòng nhân sự lớn từ các ngành xuất nhập khẩu, hàng không và lực lượng chuyên gia quốc tế làm việc tại khu công nghiệp liền kề.

Khu đô thị vây quanh tứ diện sầm uất, quy hoạch bàn cờ.

Dự án sở hữu 4 mặt tiền đường lớn: Đặng Kinh 68 m kết nối trực tiếp sân bay và cảng; Liên Phường 40 m và 30 m tạo mạng lưới giao thông xuyên suốt nội - ngoại khu; trục WorldBank 50,5 m - tuyến đô thị đang phát triển hàng đầu của Hải Phòng. Lưu lượng giao thông trên 4 trục này mỗi ngày đạt hàng chục nghìn lượt - nguồn khách tự nhiên lớn cho hoạt động kinh doanh, dịch vụ và thương mại.

Thời điểm “vào sóng” thích hợp

Không ngẫu nhiên, hàng loạt chủ đầu tư đều hội về Hải Phòng. Đông Hải được xem là “trái tim” của trung tâm này khi sở hữu 4 trụ cột then chốt: Cụm cảng chiếm 70% lượng container cả nước; sân bay quốc tế Cát Bi liền kề; quỹ đất khu công nghiệp chiếm 70% toàn thành phố cũ; 1.080 ha/6.292 ha thuộc khu kinh tế tự do, với ưu đãi và chính sách đột phá.

2025-2026 là thời điểm “vào sóng” với biến động mạnh từ hạ tầng, quy hoạch.

Cú hích lớn nhất sắp xuất hiện khi tuyến đường sắt xuyên Á dự kiến khởi công tháng 12 và khu kinh tế tự do miền Bắc được phê duyệt tháng 10, hoàn thành giai đoạn 1 vào năm 2030. Hai hạ tầng chiến lược này tái định hình luồng thương mại quốc tế, nâng cao giá trị khu vực Đông Hải và thúc đẩy mặt bằng giá bất động sản tăng mạnh.

Đây là thời điểm quan trọng để đón sóng khi mặt bằng giá vẫn ở vùng thấp so với giá trị tương lai. Hiện chủ đầu tư H2H Việt Nam đang áp dụng chính sách ưu đãi mạnh tay với gói hỗ trợ lãi vay và ân hạn nợ gốc lên đến 36 tháng, hỗ trợ vay lên đến 70% giá trị sản phẩm. Như vậy sau 3 năm - khi tiến trình trung tâm hóa Đông Hải rõ nét đẩy mặt bằng giá mới, nhà đầu tư có thể chốt lời, hoặc nắm trọn “một vốn, bốn lời”: An cư - cho thuê - kinh doanh - tăng giá từ số vốn khiêm tốn ban đầu.