Một trường dành 45% chỉ tiêu cho xét tuyển thẳng và xét tuyển sớm

Đại học Luật TP.HCM dành 45% tổng chỉ tiêu để tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm và 55% còn lại xét tuyển bằng điểm thi THPT.

Đại học Luật TP.HCM đã công bố phương thức tuyển sinh năm 2024. Ảnh: Duy Hiệu.

Ngày 14/12, Đại học Luật TP.HCM công bố phương thức tuyển sinh trình độ đại học chính quy năm 2024.

Theo đó, trường sẽ dành 45% tổng chỉ tiêu (phương thức 1) để tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển và xét tuyển sớm. 55% chỉ tiêu còn lại (phương thức 2) được dành cho các thí sinh đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT 2024.

Học sinh giỏi quốc gia được tuyển thẳng nhiều ngành

Với nhóm thí sinh được tuyển thẳng (đối tượng 1), các em được đăng ký ngành học phù hợp với môn đoạt giải. Thời gian đoạt giải không quá 3 năm theo quy định của Bộ GD&ĐT và các em phải tốt nghiệp THPT trong năm 2024.

Học sinh giỏi quốc gia được xét tuyển thẳng vào các ngành tương ứng môn thi. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Theo đó, thi sinh từng đoạt giải học sinh giỏi môn Văn, Toán, Tiếng Anh được đăng ký vào ngành Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh, Luật, Luật thương mại quốc tế và Ngôn ngữ Anh. Ngành Luật cũng được dành cho thí sinh đoạt giải học sinh giỏi quốc gia môn Tiếng Nhật và Tiếng Pháp.

Học sinh giỏi quốc gia môn Vật lý có thêm lựa chọn vào các ngành Quản trị - Luật, Quản trị kinh doanh, Luật và Luật thương mại quốc tế. Môn Hóa cũng có lựa chọn tương tự ngoại trừ ngành Luật thương mại quốc tế.

Học sinh giỏi Sử có thể được tuyển thẳng vào ngành Luật và Ngôn ngữ Anh, còn học sinh giỏi môn Địa lý có cơ hội tuyển thẳng vào ngành luật.

Thí sinh thuộc diện được xét tuyển thẳng theo quy định tại khoản 2 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh của Đại học Luật TP.HCM và thí sinh thuộc diện ưu tiên xét tuyển sẽ căn cứ theo quy định tại khoản 3 Điều 7 của Quy chế tuyển sinh của trường.

Xét tuyển sớm gồm 2 nhóm đối tượng

Đối với các thí sinh đăng ký xét tuyển sớm, Đại học Luật TP.HCM chia làm 2 nhóm. Nhóm đối tượng 1 là thí sinh có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế như tiếng Anh, tiếng Pháp hoặc tiếng Nhật.

Nhóm đối tượng 2 là thí sinh học tại các trường THPT chuyên, năng khiếu và các trường THPT có điểm trung bình trong kỳ thi tốt nghiệp THPT cao nhất theo danh sách “Các trường THPT thuộc diện được ưu tiên xét tuyển sớm năm 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM”.

Đối với nhóm 1, thí sinh cần tốt nghiệp THPT và phải có chứng chỉ ngoại ngữ quốc tế còn giá trị đến ngày 30/6/2024. Chuẩn ngoại ngữ xét tuyển do nhà trường đưa ra là: IELTS 5.5 trở lên (phải do Hội đồng Anh hoặc IDP cấp chứng chỉ), TOEFL iBT 65 điểm trở lên (phải do ÉT cấp); DELF B1 trở lên hoặc TCF 300 điểm trở lên (phải do CIEP cấp và chỉ xét tuyển với ngành luật); JLPT N3 trở lên (phải do JF cấp và chỉ xét tuyển với ngành Luật).

Ngoài những yêu cầu trên, thí sinh cần có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, lớp 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 22,5 trở lên. Điểm trung bình này được làm tròn đến một chữ số thập phân.

Đối với nhóm 2, thí sinh cần tốt nghiệp THPT và phải học đủ 3 năm tại các trường có tên trong danh sách nêu trên. Các em cũng cần có kết quả học tập của từng năm lớp 10, 11 và 12 được xếp loại giỏi; và có tổng điểm trung bình năm học của 3 năm THPT đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên. Điểm trung bình này được làm tròn đến một chữ số thập phân.

Ngoài ra, thí sinh phải có điểm trung bình cộng của 5 học kỳ THPT (gồm năm lớp 10, 11 và học kỳ 1 năm lớp 12) của 3 môn thuộc tổ hợp đăng ký xét tuyển đạt tổng điểm từ 24,5 trở lên (điểm trung bình này được làm tròn đến một chữ số thập phân).

Thí sinh đăng ký xét tuyển sớm cần đáp ứng những yêu cầu nhà trường đặt ra. Ảnh minh họa: Duy Hiệu.

Đại học Luật TP.HCM lưu ý thêm thí sinh đã đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo phương thức tuyển thẳng, xét tuyển thẳng, ưu tiên xét tuyển thì không được đăng ký theo phương thức xét tuyển sớm.

Còn với thí sinh sinh đủ điều kiện đăng ký nguyện vọng xét tuyển theo đối tượng 2 và đối tượng 3, các bạn được quyền đăng ký dự tuyển ở cả hai đối tượng.

Thí sinh thuộc đối tượng 1 được đăng ký tối đa 5 nguyện vọng; thí sinh thuộc đối tượng 2 và/hoặc đối tượng 3 được đăng ký không hạn chế số lượng nguyện vọng; các nguyện vọng của thí sinh đăng ký xét tuyển vào các ngành đào tạo của trường theo phương thức 1 được xếp thứ tự từ 1 đến hết (nguyện vọng 1 là nguyện vọng cao nhất).

Đăng ký xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp không bị giới hạn nguyện vọng

Với phương thức xét tuyển bằng điểm thi tốt nghiệp THPT, Đại học Luật TP.HCM dành chỉ tiêu cho thí sinh đã tốt nghiệp THPT và có kết quả thi của các môn thi/bài thi trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024 phù hợp với tổ hợp môn đăng ký xét tuyển của trường.

Thí sinh thực hiện việc đăng ký nguyện vọng xét tuyển trực tuyến trên Hệ thống của Bộ GD&ĐT hoặc trên Cổng dịch vụ công quốc gia trong thời hạn quy định của bộ.

Ngoài ra, thí sinh không bị hạn chế, giới hạn số lượng nguyện vọng và số lần điều chỉnh nguyện vọng khi đăng ký xét tuyển. Các bạn sẽ phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp.

Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.

Một lưu ý là trường không sử dụng kết quả miễn thi đối với môn thi ngoại ngữ trong kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024; không sử dụng điểm thi trong kỳ thi THPT quốc gia, kỳ thi tốt nghiệp THPT các năm trước đó để xét tuyển.

Điểm trúng tuyển được xác định theo nguyện vọng đăng ký từ cao xuống thấp cho đến hết chỉ tiêu để số lượng tuyển được theo từng ngành phù hợp với số lượng chỉ tiêu đã công bố và không thấp hơn ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào.

Điểm trúng tuyển và kết quả thí sinh được xét trúng tuyển được Trường công bố theo Kế hoạch chung của Bộ GD&ĐT.

Một lưu ý đặc biệt là trong trường hợp tuyển sinh phương thức 1 chưa hết chỉ tiêu, hoặc dư chỉ tiêu (tối đa không quá 5%), số chỉ tiêu còn lại sẽ được chuyển sang phương thức 2 (hoặc sẽ điều chỉnh giảm chỉ tiêu của phương thức 2 tương ứng với số chỉ tiêu tuyển vượt của phương thức 1, tối đa không quá 5%).