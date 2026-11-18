Lần đầu tiên, Trung tâm Kiểm soát bệnh tật tỉnh Đắk Lắk quyết định chi tiền hỗ trợ viên chức, người lao động nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, với mức 200.000 đồng/người.

Ngày 18/11, lãnh đạo Trung tâm Kiểm soát bệnh tật (CDC) tỉnh Đắk Lắk xác nhận, đây là lần đầu tiên đơn vị tổ chức hỗ trợ tiền cho viên chức, người lao động nhân Ngày Quốc tế Nam giới 19/11, với mức 200.000 đồng/người. Có 91 người thuộc diện được nhận hỗ trợ, tổng kinh phí 18,2 triệu đồng.

Theo vị lãnh đạo này, việc hỗ trợ nhằm động viên, khích lệ tinh thần viên chức, người lao động nam trong đơn vị. Phụ nữ có những ngày lễ, ngày kỷ niệm riêng để được quan tâm, tôn vinh thì nam giới cũng có Ngày Quốc tế Nam giới. Đây là dịp để đơn vị thể hiện sự quan tâm, chia sẻ và động viên anh em trong quá trình công tác.

Nguồn kinh phí hỗ trợ được trích từ quỹ phúc lợi của cơ quan.

Trụ sở CDC Đắk Lắk - nơi quyết định chi hỗ trợ cho viên chức, người lao động nhân Ngày Quốc tế Đàn ông.

Ngày Quốc tế Đàn ông 19/11 (còn gọi là Ngày Quốc tế Nam giới, tên tiếng Anh là International Men's Day) được tổ chức tại nhiều quốc gia trên thế giới, nhưng vẫn còn khá mới mẻ ở Việt Nam.

Ngày này hướng đến mục tiêu chăm sóc sức khỏe nam giới và trẻ em nam, cải thiện mối quan hệ giữa các giới, thúc đẩy bình đẳng giới, đồng thời tôn vinh vai trò và những đóng góp của nam giới đối với gia đình, cộng đồng và xã hội.