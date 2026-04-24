800 hình ảnh sinh động về Ngày hội non sông

Ảnh: Minh Anh/Vietnam+

Ngày 24/4 tại Hà Nội, Nhà xuất bản Thông tấn đã cho ra mắt sách ảnh Ngày hội non sông - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031.

Sách ảnh ghi dấu một sự kiện chính trị có ý nghĩa đặc biệt trong đời sống quốc gia, một ấn phẩm ảnh quy mô lớn về cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 đã chính thức được giới thiệu tới công chúng.

Phó Tổng giám đốc Thông tấn xã Việt Nam, bà Nguyễn Thị Sự khẳng định ấn phẩm mang tính thiết thực và ý nghĩa cao, chào mừng thành công của cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031; chào mừng thành công Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI; đồng thời cũng là hoạt động hưởng ứng Ngày Sách và Văn hóa đọc Việt Nam 21/4.

Sách ảnh Ngày hội non sông - Bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu Hội đồng nhân dân các cấp nhiệm kỳ 2026-2031 là một công trình tư liệu có giá trị lâu dài, góp phần lưu giữ những khoảnh khắc lịch sử của đất nước thông qua khoảng 800 bức ảnh và tư liệu.

Qua các bức ảnh và chú thích ngắn gọn, súc tích, bạn đọc có thể cảm nhận rõ nét sự vận hành của nền dân chủ xã hội chủ nghĩa ở Việt Nam, vai trò làm chủ của Nhân dân và sự lãnh đạo đúng đắn của Đảng.

Theo đó, sách không chỉ đơn thuần là tập hợp hình ảnh mà còn là bức tranh toàn cảnh phản ánh sinh động quá trình vận hành của hệ thống chính trị, cũng như sự tham gia tích cực của người dân trên khắp mọi miền đất nước.

Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ. Ảnh: Minh Anh/Vietnam+

Giám đốc Nhà xuất bản Thông tấn Phùng Thị Mỹ cho biết ngay từ những ngày đầu triển khai, nhóm biên soạn đã xây dựng kế hoạch một cách bài bản, khoa học, với sự phối hợp chặt chẽ giữa các đơn vị chuyên môn trong và ngoài ngành.

"Chúng tôi xác định rõ yêu cầu của cuốn sách không dừng lại ở việc tập hợp hình ảnh, mà phải là một công trình báo chí-xuất bản có giá trị tư liệu cao, nội dung phong phú, phản ánh được cả bề rộng không gian và chiều sâu chính trị-xã hội của sự kiện, phản ánh được rõ không khí của Ngày hội non sông".

Theo đó sách được chia làm 3 phần. Phần 1 tập trung vào công tác chuẩn bị. Phần 2 khắc họa không khí sôi nổi trên khắp cả nước trong ngày bầu cử. Phần 3 phản ánh Kỳ họp thứ nhất Quốc hội khóa XVI (từ 6/4 đến 24/4/2026).

Tham dự sự kiện, bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội nhận xét: "Mỗi bức ảnh là một câu chuyện, mỗi khuôn hình là một lát cắt của lòng tin và toàn bộ cuốn sách là minh chứng cho sức mạnh của khối đại đoàn kết toàn dân tộc".

Bà Lê Thu Hà, Phó Chủ nhiệm Văn phòng Quốc hội. Ảnh: Minh Anh/Vietnam+

Về mặt hình thức, cuốn sách được đầu tư công phu với chất lượng in ấn cao, bố cục hiện đại và cách trình bày khoa học. Việc sử dụng song ngữ giúp mở rộng khả năng tiếp cận tới độc giả quốc tế, qua đó góp phần giới thiệu hình ảnh một Việt Nam ổn định, năng động và đang trên đà phát triển.

Không chỉ mang giá trị lưu trữ, ấn phẩm còn có ý nghĩa tham khảo đối với công tác nghiên cứu và giảng dạy, đặc biệt trong các lĩnh vực liên quan đến hệ thống chính trị và quản trị nhà nước.

Có thể nói, đây là một công trình được thực hiện với sự nghiêm túc và tâm huyết, góp phần lưu giữ những dấu mốc đáng nhớ của đất nước trong giai đoạn mới. Đồng thời, cuốn sách cũng khơi gợi tinh thần trách nhiệm công dân, củng cố niềm tin và khát vọng hướng tới một tương lai phát triển bền vững.