Một thế kỷ dệt ước mơ của Disney

"Wish" gửi gắm những ước mơ, khát vọng của nhà Chuột khi hãng phim tròn trăm tuổi. Hành trình màu nhiệm của Disney là điều đã được cả thế giới ghi nhận.

Kể từ khi ra mắt vào năm 1923, Disney liên tục mang tới những câu chuyện phép màu dành cho hàng triệu trẻ em trên toàn thế giới. Gắn bó với khán giả toàn cầu là loạt nhân vật kinh điển như Bạch Tuyết, Lọ Lem, Belle, sư tử Simba hay Aladdin. Thành công là vậy, song cũng không ít lần nhà Chuột đối mặt với sóng gió để rồi lại bừng sáng như ánh bình minh.

Bộ phim thú vị của Disney

Câu chuyện của Wish diễn ra tại vương quốc Rosas, nơi phù thủy Magnifico (Chris Pine) bày tỏ tham vọng biến tất cả mong muốn của người dân thành sự thật. Magnifico không phải là một nhà từ thiện, ông ta chỉ thực hiện điều đó khi họ trao điều ước cho vị phù thủy này. Khi Asha (Ariana DeBose) tới xin làm trợ lý cho Magnifico và nhận ra ông là một kẻ dối trá, cô kết hợp với ngôi sao Star cùng chú dê Valentino trên hành trình giải cứu vương quốc.

Một trong những điểm nhấn của Wish đó là sự xuất hiện của rất nhiều chi tiết quen thuộc từ các tác phẩm nổi tiếng trước đây. Chú dê Valentino tương đồng với Abu (Aladdin), Mushu (Mulan) hay bảy người bạn của Asha gợi nhớ tới bảy chú lùn của Bạch Tuyết. Khi ngôi sao Star rơi xuống khiến người xem hồi tưởng về vùng đất Neverland trong Peter Pan (1953).

Wish là một hành trình đầy thú vị xoay quanh điều ước thầm kín nhất của con người. Ảnh: Disney.

Trên thực tế, bộ phim gửi gắm một thông điệp sâu sắc về ước mơ và khát vọng của con người. Mọi ước mơ dù bé nhỏ hay lớn lao đều đáng được trân trọng. Hãy ước mơ và theo đuổi bằng cả trái tim của mình. Nhìn chung, Wish là một tác phẩm mang đậm tính hoài niệm. Bộ phim là sự tri ân, lời cảm ơn của Disney gửi đến khán giả đã đồng hành và trưởng thành cùng hãng phim trong một thế kỷ.

Theo chia sẻ từ ê-kíp Wish, họ nhận ra rằng trong suốt 100 năm qua, ước mơ chính là yếu tố then chốt trong các bộ phim của Disney. Rất nhiều nhân vật và câu chuyện của Disney được lấy cảm hứng từ ước mơ như công chúa Tiana, cậu bé Pinocchio hay Aladdin. Cuối cùng, họ quyết định Wish chính là tác phẩm kỷ niệm 100 năm. Một bộ phim đại diện cho điều ước vĩ đại, phản ánh hiện tại và tương lai của hãng phim.

Sự thú vị bởi Wish là một cái tên không thể phù hợp hơn cho bộ phim này. Đó là sự tổng hòa những điều ước của hãng phim, của khán giả trong quá khứ, hiện tại và cả tương lai.

Màu nhiệm là vậy nhưng đáng tiếc, Wish ngậm ngùi nhận lại kết quả dưới kỳ vọng. Tới ngày 3/12, bộ phim chỉ thu về 53 triệu USD toàn cầu, theo Box Office Mojo. Cây viết James Mottram từ SCMP nhận định: "Có thể thành tích thế kỷ của nhà Chuột xứng đáng được tôn vinh, nhưng Wish thực sự không phải như vậy".

Thắp sáng ước mơ suốt một thế kỷ

Nhắc tới Disney là nhắc tới những bộ phim hoạt hình kinh điển gắn bó sâu đậm với tuổi thơ của mọi thế hệ. Thế nhưng ít ai biết rằng Walt Disney từng gặp không ít khó khăn trong việc hình thành nên đế chế tỷ USD. Theo đó, thành công đầu tiên của hãng phim là sự ra đời của nhân vật chuột Mickey. Đáng lẽ tên của chú chuột là Mortimer nhưng được đổi thành Mickey từ gợi ý của Lily, vợ Walt Disney.

Tới năm 1937, ý tưởng về việc làm một phim hoạt hình dài gần 2 giờ đồng hồ bị coi là "điên rồ". Bất chấp những lời gièm pha, Walt Disney dồn tâm huyết và khiến thế giới phải ngỡ ngàng khi cho ra mắt bộ phim Snow White and the Seven Dwarfs (1937).

Là một họa sĩ và nhà sản xuất thiên tài, Walt Disney luôn có những sáng kiến mới lạ, có cách làm phim khác hẳn các họa sĩ hoạt hình cùng thời. Ông chính là người truyền lửa cho nhiều thế hệ họa sĩ sáng tạo, dệt ước mơ qua những nhân vật kinh điển. Sau khi qua đời vào năm 1966, di sản của Walt Disney tiếp tục được phát triển giúp nhà Chuột trở thành một trong những hãng phim hàng đầu thế giới.

Những bộ phim của Disney gắn liền với tuổi thơ của mọi thế hệ. Ảnh: Disney.

Hàng loạt tác phẩm kinh điển có thể kể đến như Pinocchio (1940), Cinderella (1950), Alice in Wonderland (1951), Peter Pan (1953), Beauty anh the Beast (1991) hay Lion King (1994). Từ sự bùng nổ của vô số tác phẩm điện ảnh, Disney bắt đầu chuyển hướng sang các dự án series truyền hình. Các dự án live-action cũng gây được tiếng vang như Maleficent (2014), Cinderella (2015) hay Beauty and the Beast (2017).

Thành công liên tiếp còn giúp Disney nhanh chóng sở hữu nhiều hãng phim lớn nhỏ. Điều đó khiến Disney trở thành ông lớn trong giới điện ảnh, một pháo đài bất khả xâm phạm. Khối tài sản và danh tiếng của Disney không chỉ đến từ doanh thu hay số lượng tác phẩm mà còn có những giải thưởng. Từng có không ít phim do Disney sản xuất chinh phục được giải thưởng cao quý nhất trong giới điện ảnh là Oscar. Gần nhất, Encanto (2021) thắng giải Phim hoạt hình xuất sắc tại Oscar 2022 cùng 2 đề cử khác.

Bên cạnh loạt khoảnh khắc thăng hoa, Disney cũng từng không ít lần rơi vào bế tắc, khủng hoảng. Năm 2023 chứng kiến Disney chật vật khi nhiều tác phẩm thất bại phòng vé, vướng tranh cãi. Chuỗi phim thất bại liên tiếp như Lightyear (2022), Ant-Man and the Wasp: Quantumania, The Little Mermaid phiên bản live-action, Elemental và mới nhất là The Marvels khiến Disney đánh mất vị thế.

Sau cơn mưa Disney sẽ bừng sáng

Trên thực tế, giai đoạn khủng hoảng là tất yếu không thể tránh khỏi, song với một hãng phim lớn như Disney việc vực dậy chỉ là vấn đề thời gian.

Những dự án live-action vẫn giữ nguyên sức hút, việc chuyển thể một tác phẩm kinh điển không có nghĩa là khán giả sẽ nhàm chán. Không phải ngẫu nhiên Beauty and the Beast (2017) có thể cán mốc tỷ USD. Với sự sáng tạo trong thiết kế bối cảnh, dàn cast sát nguyên tác cùng một kịch bản chỉn chu có thể đảm bảo sự thành công cho một tác phẩm.

Bên cạnh đó, đế chế Marvel hay Avatar vẫn để ngỏ nhiều tiềm năng. Khi Avengers: Endgame (2019) xô đổ vô số kỷ lục và chỉ đứng sau Avatar (2009) về doanh thu mọi thời đại đã tạo nên cơn địa chấn. Kỷ nguyên siêu anh hùng chưa thực sự khép lại, khán giả bày tỏ khao khát được thấy những siêu anh xuất hiện trên màn ảnh rộng.

Nhắc tới Avatar, không thể không nhắc tới sức ảnh hưởng lâu dài của bộ phim với ngành công nghiệp điện ảnh đương đại. Bộ phim ra mắt phần hậu truyện The Way of Water sau hơn một thập kỷ. Đúng như kỳ vọng phim thành công thu về 2,3 tỷ USD theo Box Office Mojo và đạo diễn James Cameron đã sẵn sàng cho 3 phần phim tiếp theo.

Nhà Chuột hứa hẹn tái xuất với định hướng mới cùng loạt tác phẩm đáng mong chờ. Ảnh: Disney.

Mảng hoạt hình sẽ là bài toán khó nhằn nhất dành cho nhà Chuột. Theo đó, đa số khán giả đã gắn bó sâu đậm với khối nhân vật cũ, Disney không còn độc quyền trong việc sản xuất nội dung cho trẻ em. Trước mắt, dịch vụ phát trực tuyến Disney+ sẽ là phương án tạm thời. Các dự án điện ảnh sẽ cần thêm thời gian để trau chuốt về mọi mặt trước khi ra mắt khán giả toàn cầu.

Xét cho cùng, Disney có thể yên tâm khi sở hữu lượng lớn khán giả trung thành. Dù thế giới có cho ra đời những hãng phim, nhân vật, tác phẩm hoạt hình mới thì Disney vẫn luôn là thương hiệu tin cậy cho mọi thế hệ. Việc cho ra mắt Wish vào thời điểm này cũng là để lắng nghe những điều ước mà khán giả toàn cầu gửi gắm tới Disney.

Dù biết, hành trình phía trước nhà Chuột cũng cần soi chiếu và nỗ lực đổi mới rất nhiều.