Một tháng hoạt động Thư viện Người cùng TS Nguyễn Mạnh Hùng

Sau một tháng hoạt động, Thư viện Người do TS Nguyễn Mạnh Hùng triển khai ghi nhận sự quan tâm của bạn đọc, đồng thời đặt ra câu hỏi về cách tiếp cận tri thức hiện nay.

Sau một tháng từ ngày khai trương 3/3, mô hình Thư viện Người (Human Library) do Thái Hà Books triển khai đã giới thiệu 16 “quyển sách” đến bạn đọc. Đây là những cá nhân sẵn sàng chia sẻ trải nghiệm sống trong các buổi đối thoại trực tiếp kéo dài khoảng 20-30 phút.

Theo đơn vị tổ chức, điểm khó của mô hình này không nằm ở việc thu hút người tham gia mà ở việc tìm được “sách người” có trải nghiệm đủ sâu. Một số nhân vật đã tham gia Thư viện Người tiêu biểu là GS.TS.BS Nguyễn Quang Tuấn, nhà hoạt động xã hội Jang Kiều. Khi có nội dung phù hợp, các buổi “đọc sách người” sẽ thu hút người tham gia ở nhiều độ tuổi.

Thư viện Người không phải mô hình mới trên thế giới và cũng đã xuất hiện tại Việt Nam trước đó dưới nhiều hình thức khác nhau. Tuy nhiên, sau một tháng hoạt động hệ thống, mô hình này tiếp tục cho thấy một nhu cầu rõ rệt. Đó là nhu cầu lắng nghe và đối thoại trực tiếp trong bối cảnh thông tin ngày càng dư thừa.

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, nhiều người đã chủ động tham gia, trở thành "sách người" khi nghe tin mô hình này hoạt động.

Theo TS Nguyễn Mạnh Hùng, vấn đề hiện nay không nằm ở việc thiếu tri thức mà ở cách con người tiếp nhận tri thức. Ông cho rằng con người có thể dễ dàng tiếp cận thông tin nhưng “tri thức không đồng nghĩa với sự thấu hiểu” . Những buổi đối thoại trực tiếp vì vậy đóng vai trò bổ sung cho việc đọc.

"Sách cho ta chiều sâu của tư duy, còn 'sách người' cho ta độ chạm của cảm xúc và trải nghiệm sống. Rằng 20-30 phút có thể là ngắn về thời gian, nhưng nếu cuộc đối thoại đủ chân thành, đủ thật, thì nó có thể tạo ra một 'điểm chạm nhận thức' rất mạnh, đôi khi một khoảnh khắc lại làm thay đổi cách ta nhìn về cả một vấn đề", ông nhìn nhạn.

Mô hình này cũng đặt ra một số yêu cầu để duy trì hiệu quả. Người chia sẻ cần có khả năng kể chuyện và phản tư. Người tham gia cần chủ động đặt câu hỏi và liên hệ với bản thân. Sau mỗi buổi gặp, việc đọc thêm, ghi chép hoặc tiếp tục thảo luận được xem là yếu tố giúp trải nghiệm không dừng lại ở cảm xúc.