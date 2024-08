Một thẩm mỹ viện gây tai biến sau hút mỡ ngay tại trung tâm TP.HCM

Ba ngày sau hút mỡ tại một cơ sở thẩm mỹ ngay trung tâm quận 1 (TP.HCM), chị N. xuất hiện những dấu hiệu bất thường, phải nhập cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy.

Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA Plus ngay tại trung tâm quận 1 quảng cáo và hành nghề trái phép gây tai biến cho người bệnh. Ảnh: Sở Y tế TP.HCM.

Sáng 2/8, Sở Y tế TP.HCM thông tin về trường hợp một cơ sở thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA Plus, địa chỉ tại số 12-14 Nguyễn Công Trứ, phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, gây tai biến cho khách hàng sau khi làm đẹp.

Cụ thể, ngày 30/7, Sở nhận báo cáo của Bệnh viện Chợ Rẫy về trường hợp một bệnh nhân bị tai biến sau phẫu thuật thẩm mỹ hút mỡ, nhập viện một tuần trước đó.

Ngay sau nhận được thông tin, Thanh tra Sở Y tế đã phối hợp với Công an Thành phố, Phòng Y tế quận 1, UBND phường Nguyễn Thái Bình và Công an phường Nguyễn Thái Bình, quận 1, kiểm tra Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA Plus.

Tại thời điểm thanh tra, đoàn phát hiện toà nhà 7 tầng tại địa chỉ này có treo biển hiệu "Thẩm mỹ viện Pháp Á". Tại các tầng 2, tầng 5 và tầng 7, Đoàn phát hiện có một phòng thủ thuật, các trang thiết bị làm đẹp và dụng cụ y tế, thuốc đã qua sử dụng.

Bên cạnh đó, đoàn kiểm tra còn phát hiện các quảng cáo trái phép trên trang Facebook Viện thẩm mỹ Pháp Á Center với các nội dung cấy meso HA, cấy collagen xóa nhăn, căng da, cấy chỉ đan lưới, làm đẹp không phẫu thuật cùng filler, botox.

Khi được hỏi về trường hợp người bệnh N.T.K.N., hút mỡ bụng tại cơ sở này bị tai biến, phải đưa vào Bệnh viện Chợ Rẫy cấp cứu, người đại diện cho biết người bệnh này đã thực hiện hút mỡ bụng, hông, tay, nách và cấy mỡ mu bàn tay hai bên tại cơ sở ngày 22/7. Ê-kíp thực hiện là ông Huỳnh Thanh Hải và 1 người nữ do ông Huỳnh Thanh Hải đưa tới.

Ông Huỳnh Thanh Hải mang theo tất cả dụng cụ phẫu thuật kèm thuốc, trang thiết bị y tế. Người đại diện công ty cho rằng người bệnh này là khách hàng của ông Hải chứ không phải của Công ty. Công ty chỉ cho ông Hải thuê phòng mổ với giá 15 triệu đồng để thực hiện.

Tuy nhiên, khi đoàn kiểm tra yêu cầu công ty liên hệ ông Huỳnh Thanh Hải đến làm việc, công ty báo lại ông Hải không hợp tác và không đến cơ sở theo yêu cầu của đoàn. Ngoài ra, công ty chỉ cung cấp Căn cước công dân của ông Huỳnh Thanh Hải, nhưng không cung cấp được bằng cấp chuyên môn, giấy phép hành nghề.

Cùng ngày, Thanh tra Sở Y tế cũng xác minh tại Bệnh viện Chợ Rẫy. Bệnh nhân N. cho biết đã thực hiện hút mỡ, cấy mỡ tại địa chỉ trên với giá 95 triệu đồng.

Sau một ngày, chị N. ra về nhưng sau đó nhập khoa Cấp cứu Bệnh viện Chợ Rẫy lúc 10h01 ngày 24/7 do mệt, khó thở, đau những vùng hút mỡ trên cơ thể. Tại đây, chị N. được chẩn đoán bị viêm mô tế bào vùng bụng, ngực, nách 2 bên sau hút mỡ, được điều trị và xuất viện 3 ngày sau đó.

Với các sai phạm được chỉ rõ, Thanh tra Sở Y tế TP.HCM xác lập hành vi vi phạm hành chính số 336/BB-VPHC đối với Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA PLUS do bà Nguyễn Thị Ngọc Chi làm Giám đốc, cụ thể là:

- Cung cấp dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh mà không có giấy phép hoạt động. Hình thức xử phạt bổ sung là đình chỉ hoạt động của cơ sở trong thời hạn 18 tháng.

- Quảng cáo dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh khi chưa có giấy phép hoạt động khám bệnh, chữa bệnh.

- Sở Y tế xem xét trả hồ sơ xin cấp Giấy phép hoạt động của Phòng khám chuyên khoa Thẩm mỹ thuộc Công ty TNHH Thẩm mỹ viện FA PLUS.

Hiện nay, Sở Y tế tiếp tục phối hợp với Công an Thành phố tiến hành xác minh và yêu cầu ông Huỳnh Thanh Hải đến Thanh tra sở làm việc để làm rõ các sai phạm, lập biên bản vi phạm hành chính theo đúng quy định. Thanh tra Sở sẽ xem xét chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra của Công an Thành phố nếu có dấu hiệu trốn tránh cơ quan quản lý nhà nước sau khi phẫu thuật trái phép, không giấy phép hành nghề.

Sở cũng đề nghị UBND quận 1 quan tâm, chỉ đạo sâu sát Phòng Y tế quận 1 và chính quyền địa phương trong việc kiểm tra, giám sát hoạt động các cơ sở trên địa bàn; sớm cho dán biển đỏ cảnh báo người dân không đến, không sử dụng các dịch vụ thẩm mỹ trái phép tại một cơ sở đang trong thời gian bị đình chỉ hoạt động.