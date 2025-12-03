Mốt 'tẩy máu' của giới siêu giàu

Những người siêu giàu đang chi hàng chục nghìn USD cho các liệu pháp “làm sạch máu”, với mục đích loại bỏ vi nhựa và độc tố ra khỏi cơ thể để cải thiện sức khỏe và kéo dài tuổi thọ.

Tỷ phú người Mỹ Bryan Johnson thực hiện quy trình trao đổi huyết tương trị liệu (TPE). Ảnh: Bryan Johnson/Instagram.

Mong muốn 'cãi lão hoàn đồng'

Mục tiêu sống lâu và sống khỏe vốn là ước muốn ám ảnh giới siêu giàu từ trước đến nay. Giờ đây, nhiều người trong nhóm này chạy theo một mốt mới: trả tới 10.000 USD mỗi lần để lọc hạt vi nhựa và độc tố ra khỏi máu.

Trong những tháng gần đây, diễn viên người Anh Orlando Bloom, cựu cầu thủ bóng bầu dục người Mỹ Troy Aikman, diễn viên người Mỹ Paul Wesley... đều đăng tải hình ảnh thực hiện quy trình này.

Tháng 10/2024, tỷ phú người Mỹ Bryan Johnson, người vốn công khai theo đuổi mục tiêu “cải lão hoàn đồng”, cũng tiết lộ ông đã thử quy trình này.

Mốt mới này có tên gọi là plasmapheresis hoặc trao đổi huyết tương trị liệu (TPE). Quy trình này vốn là một thủ thuật y tế để điều trị những loại bệnh lý, trong đó, các chất có hại nằm trong huyết tương gây ảnh hưởng đến cơ thể sẽ bị đào thải.

Quy trình bắt đầu bằng việc máu của bệnh nhân được dẫn ra ngoài và chảy qua một máy tách plasma (máy lọc huyết tương). Máy này tách huyết tương ra khỏi các tế bào máu (hồng cầu, bạch cầu, tiểu cầu). Huyết tương có chứa các yếu tố gây bệnh sẽ được loại bỏ.

Các tế bào máu còn lại được trộn với một dung dịch thay thế (như huyết tương tươi đông lạnh hoặc dung dịch albumin) rồi được truyền trở lại cơ thể.

Quá trình này được cho là loại bỏ các chất có hại trong huyết tương như kháng thể tự miễn, kháng thể gây bệnh, độc tố, vi nhựa, bilirubin, hóa chất tồn lưu và nhiều chất gây hại khác.

TPE hiện được dùng trong bệnh viện để điều trị một số bệnh tự miễn bằng cách loại bỏ kháng thể gây bệnh ra khỏi máu. Mỗi năm tại Mỹ có khoảng 17.000 ca TPE được thực hiện cho bệnh nhân, nhưng chưa có thống kê về số người dùng dịch vụ vì nhu cầu cá nhân.

Tác động của TPE trong việc chống lại sự lão hóa cũng chưa được chứng minh bằng nghiên cứu khoa học nghiêm ngặt.

Theo Daily Mail, một số nghiên cứu thậm chí cho thấy quy trình này có thể làm tăng lượng vi nhựa trong máu, do thiết bị sử dụng trong quy trình này vốn chứa nhiều thành phần nhựa có thể bong vi hạt vào dòng máu.

Vi nhựa và hóa chất tồn lưu chủ yếu xâm nhập cơ thể qua đường ăn uống hoặc hít thở. Chúng tích tụ trong mô và được cho là gây viêm, rối loạn hormone và thay đổi hệ vi sinh đường ruột. Các tình trạng này có thể thúc đẩy đột biến tế bào, khiến cơ thể lão hóa nhanh hơn.

Tháng 6 năm nay, nam diễn viên Hollywood Orlando Bloom (48 tuổi) công khai thực hiện liệu pháp tại Clarify Clinics. Dịch vụ TPE ở đây hiện có giá 12.700 USD .

Tỷ phú Bryan Johnson (48 tuổi) cho biết ông tiến hành TPE để “loại bỏ độc tố”. Ông khoe trên X (Twitter) rằng kỹ thuật viên đã “sốc” khi thấy huyết tương của ông “sạch chưa từng thấy”.

Tỷ phú Bryan Johnson cầm túi huyết tương bị loại bỏ sau khi thực hiện quy trình TPE. Ảnh: Bryan Johnson/Instagram.

Tác dụng chưa rõ ràng

Quá trình TPE kéo dài 2-3 giờ. Hiện tại, một số cơ sở y tế cung cấp dịch vụ quảng cáo rằng TPE hỗ trợ tăng tuổi thọ, cải thiện miễn dịch và sức khỏe tế bào.

Dù vậy, tác dụng của quy trình này đối với sức khỏe của người bình thường chưa rõ ràng. Chỉ có một điều chắc chắn là chi phí thực hiện rất cao, chỉ có người giàu kham nổi. Vì vậy, quy trình TPE đang được xem như một mốt mới trong giới nhà giàu.

Thực tế, có những người thực hiện quy trình TPE xong không cảm nhận được thay đổi. Tỷ phú Bryan Johnson thừa nhận TPE “không có tác dụng gì rõ ràng”: “Tôi cảm thấy y như bình thường. Hiệu quả thực sự là… không đáng kể”.

Hiện tại, những cơ sở y tế cung cấp dịch vụ này thường khuyên khách hàng làm TPE 2 lần/năm, đưa tổng chi phí lên tới hơn 20.000 USD .

Hai chuyên gia y tế người Anh, tiến sĩ Rosa Busquets (Đại học Kingston) và tiến sĩ Luiza Campos (Đại học College London) viết trên The Conversation rằng TPE có cơ chế tương tự chạy thận, nhưng chưa có bằng chứng khoa học chứng minh TPE có thể lọc vi nhựa hoặc hợp chất độc hại khỏi máu.

“Nhiều người thấy hấp dẫn khi nghĩ rằng có thể làm sạch máu như việc lọc nước, nhưng hiện không có bằng chứng khoa học thuyết phục cho thấy vi nhựa có thể được lọc khỏi dòng máu người. Chúng ta mới chỉ ở giai đoạn đầu trong việc tìm hiểu vi nhựa tác động thế nào tới cơ thể và cách loại bỏ chúng”, hai chuyên gia chia sẻ.