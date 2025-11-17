Giới siêu giàu Mỹ sống ra sao?

Tài sản của nhóm 0,1% người Mỹ giàu nhất tăng vọt, tạo nên hệ sinh thái độc quyền từ nhà hàng đến khách sạn và dịch vụ chỉ dành cho những người cùng đẳng cấp.

Giới siêu giàu ngày càng chi mạnh để mua sự riêng tư, tốc độ và dịch vụ cá nhân hóa, giúp họ tránh mọi bất tiện của đời sống thường ngày.

Khi vợ chồng nhà phát triển bất động sản Masoud và Stephanie Shojaee đi ăn tối gần đây, họ đến khu vực dành riêng cho hội viên tại nhà hàng MILA ở Miami Beach, bang Florida. Tại đây, họ lập tức được dẫn đến bàn đã chuẩn bị sẵn cocktail ưa thích và bộ đũa khắc tên mình.

Trong chuyến công tác đến Dubai tháng trước, vợ chồng Shojaee đáp xuống từ chuyên cơ Bombardier Global và được đón bằng một chiếc Maybach chở thẳng tới khách sạn hạng sang. Họ đi qua lối vào riêng, bỏ qua sảnh lễ tân, bước vào thang máy đưa thẳng lên Royal Suite, nơi một nhân viên chờ sẵn để giới thiệu quản gia riêng.

“Với tôi, xa xỉ ngày nay là tiết kiệm thời gian, hiệu quả và dịch vụ,” ông Masoud Shojaee, 65 tuổi, giám đốc điều hành Shoma Group, nói.

Giới siêu giàu dùng khối tài sản ngày càng phình to để sống thoải mái trong một thế giới đặc quyền, nơi họ tránh được mọi bất tiện - không xếp hàng, không chen chúc ở sân bay, không kẹt xe.

Thay vào đó, một hệ sinh thái nhà hàng, câu lạc bộ, khu nghỉ dưỡng và dịch vụ độc quyền mang đến cho họ trải nghiệm tinh tế, cá nhân hóa và nhanh nhất có thể. Những nơi họ lui tới đều riêng tư, được tuyển chọn và chăm chút kỹ lưỡng, chỉ dành cho những người cùng đẳng cấp.

Khối tài sản của giới thượng lưu này đang tăng vọt. Theo Ngân hàng Dự trữ Liên bang St. Louis, tổng tài sản của nhóm 0,1% hộ gia đình giàu nhất Mỹ đã đạt 23,3 nghìn tỷ USD vào quý II năm nay, tăng từ 10,7 nghìn tỷ USD một thập kỷ trước. Trong khi đó, tài sản của nhóm 50% thấp nhất chỉ tăng 3,3 nghìn tỷ USD (từ 900 tỷ USD ).

Khi Miami hóa thiên đường tách biệt

Nhà hàng MILA ở Miami Beach, bang Florida, có một khu vực chỉ dành cho hội viên tên là MILA MM, nơi khách có thể gặp gỡ mà không bị làm phiền bởi đám đông. Nguồn: WSJ

Miami từ lâu đã là điểm đến của giới tinh hoa từ Đông Bắc Mỹ, châu Âu và Mỹ Latinh. Nhưng vài năm gần đây, làn sóng di cư thời đại dịch cùng sự trỗi dậy của thành phố như một trung tâm công nghệ và tài chính khiến nơi này càng hút người giàu hơn.

“Có một làn sóng những người tạo ra của cải,” Patrick Dwyer, giám đốc quản lý tại NewEdge Wealth ở Miami, cho biết. “Giờ họ có đủ tiền để sống đúng theo cách họ muốn”.

Một nền kinh tế dịch vụ mới cho phép họ tránh tiếp xúc với bất kỳ ai nếu muốn. Tại tòa tháp Bentley Residences đang xây ở Sunny Isles Beach, thang máy dành cho ô tô sẽ đưa xe cư dân lên thẳng căn hộ và đỗ tại garage trên không ngay cạnh, loại bỏ hoàn toàn việc phải gặp nhân viên bãi đỗ hay lễ tân.

Mỗi căn hộ (giá từ 6 triệu USD ) đều có hồ bơi riêng trên ban công lớn. Nhà hàng trong tòa nhà chỉ phục vụ cư dân và được bố trí ghế dài hình chữ C để khách không nhìn thấy nhau.

“Sự riêng tư là thứ xa xỉ tối thượng,” Gil Dezer, 50 tuổi, chủ tịch Dezer Development, người sáng chế thang máy ô tô “Dezervator”, nói.

“Sự riêng tư là xa xỉ tối thượng,” Gil Dezer, 50 tuổi, chủ tịch Dezer Development và là người sáng chế thang máy ô tô “Dezervator”, nói. Ông hiểu rõ điều đó. Vài năm trước, Dezer bay đến Belize bằng chuyên cơ Gulfstream, rồi trực thăng tới một đảo nghỉ dưỡng tư nhân chỉ có bảy villa, mỗi căn biệt lập, có hồ ngâm và cầu tàu riêng. Ông dành cả ngày tắm biển, nghỉ ngơi và thỉnh thoảng gọi quản gia mang whisky. “Nó cho bạn cảm giác hòn đảo là của riêng mình,” ông nói.

Trong tiệc sinh nhật 50 tuổi đầu năm nay, Dezer thuê các rapper như Fat Joe và El Alfa biểu diễn ngay trên bãi biển trước nhà mình. Thay vì phải trải nghiệm buổi hòa nhạc ở nơi công cộng, ông biến nó thành một buổi tiệc riêng tư.

Những người đủ khả năng đôi khi thuê trọn cả cơ sở để sử dụng độc quyền. Tại Centner Wellness - trung tâm trị liệu cao cấp ở Miami với các công nghệ tối ưu - giới siêu giàu thỉnh thoảng thuê toàn bộ khu 1.400 mét vuông trong vài ngày, theo người sáng lập Leila Centner.

Centner Wellness - trung tâm trị liệu cao cấp ở Miami với các công nghệ tối ưu - cho khách trải nghiệm từ lọc máu, tái tạo tế bào đến kích thích từ trường xuyên sọ, kèm theo vô số hoạt động thư giãn. Nguồn: WSJ

Một gia đình khoảng 10 người từng làm vậy vài tháng trước, biến nơi đây thành “sân chơi nghỉ dưỡng” riêng với chi phí 150.000 USD , mỗi người được tận hưởng trải nghiệm riêng, từ lọc máu, tái tạo tế bào đến kích thích từ trường xuyên sọ, kèm theo vô số hoạt động thư giãn.

Chỉ giao du trong vòng tròn tinh hoa

Khi muốn giao lưu, giới thượng lưu này thường tìm đến những nhóm chọn lọc kỹ lưỡng, Gregory Pool của NewEdge Wealth tiết lộ.

Faena Rose - câu lạc bộ xã hội riêng tư ở Miami Beach chuyên về nghệ thuật và văn hóa - yêu cầu thành viên phải qua hội đồng xét duyệt và đóng 15.000 USD ban đầu cùng 15.000 USD mỗi năm. Thành viên được ưu tiên sử dụng bãi biển, spa và 80 sự kiện văn hóa mỗi năm, chỉ dành riêng cho họ.

Vợ chồng nhà phát triển bất động sản Masoud và Stephanie Shojaee trong một cuộc họp tại Shoma Group. Nguồn: WSJ

Các sự kiện này bao gồm buổi biểu diễn múa của sân khấu Alvin Ailey và các buổi hòa nhạc của Nhà hát Metropolitan.

“Mức độ riêng tư như thế thực sự rất hấp dẫn,” Pablo De Ritis, chủ tịch Faena Rose, nói.

Một xu hướng mới đang lên là các câu lạc bộ ăn tối riêng tư, nơi thành viên được phục vụ ẩm thực thượng hạng, dịch vụ cá nhân hóa và luôn có bàn bất kỳ lúc nào. ZZ’s Club ở Miami - nơi Dezer là thành viên - có nhà hàng Nhật, quán bar thể thao và phòng hút xì gà. Một “chuyên gia ẩm thực” của câu lạc bộ có thể tổ chức bất kỳ trải nghiệm nào trong 48 giờ, từ bữa 12 món trứng cá tầm đến tái hiện một bữa tối đáng nhớ trong tuần trăng mật.

“Càng cá nhân hóa, càng trơn tru, càng ít phải hỏi... thì dịch vụ càng tốt,” Jeff Zalaznick, đồng sáng lập Major Food Group, chủ sở hữu ZZ’s, nói.

Vợ chồng Shojaee thường xuyên đến MILA MM - câu lạc bộ chỉ dành cho thành viên - nơi họ có thể tận hưởng thời gian riêng tư hoặc gặp gỡ bạn bè mà không có đám đông. Tháng trước, Stephanie ngồi hàng ghế đầu tại buổi diễn Schiaparelli ở Tuần lễ Thời trang Paris và tình cờ trò chuyện với một phụ nữ thuộc gia đình giàu nhất Monaco. Cảm thấy quý mến nhau, họ gặp lại một tuần sau tại một nhà hàng sushi ở Paris cùng chồng.

“Ở những nơi như vậy, không hiểu sao các cuộc trò chuyện cảm thấy an toàn và sâu sắc hơn,” Stephanie, 41 tuổi, chủ tịch Shoma Group và từng xuất hiện trong chương trình truyền hình thực tế Những Bà Nội Trợ Đích Thực của Miami, nói. “Bạn kết giao với những người cùng tư duy”.

Sự “tuyển chọn” còn mở rộng đến mua sắm. Họ không còn đến trung tâm thương mại cao cấp. Thay vào đó, vào mỗi quý, Masoud nhận một vali lớn quần áo của hãng NB44 - thương hiệu thời trang chỉ dành cho hội viên. Stephanie thường được gửi nguyên bộ sưu tập mới của các thương hiệu Valentino và Dior, kèm theo thợ chỉnh sửa tại nhà.

Du lịch luôn là một phần trong đời sống người giàu, và giờ đây, họ ưu tiên sự riêng tư, tiện lợi và cá nhân hóa hơn bao giờ hết.

Lauren Beall, chủ công ty Travel Couture ở Miami Beach, chuyên tạo hành trình du lịch đẳng cấp cho giới siêu giàu. Cô từng đặt đảo tư nhân, thuê đầu bếp Michelin, huấn luyện viên yoga và nghệ sĩ biểu diễn cho khách.

Một dịch vụ được săn đón là căn suite phía trên cửa hàng đại diện của Christian Dior ở Paris, có thể thuê riêng, kèm buổi mua sắm ngoài giờ và bữa tối riêng tại nhà hàng Monsieur Dior. Một khu biệt thự ở Scotland mà Beall từng đặt cho khách có đầu bếp riêng, ngựa để khám phá vùng quê và trực thăng để đi thăm các thị trấn.

“Giờ là thời đại của sự tiếp cận độc quyền - những thứ người khác không thể có. Đi kèm với nó là mức giá đắt đỏ”, Beall nói.