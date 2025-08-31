Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
M

Xã hội

Một sở ở Lâm Đồng thừa tới 74 cấp phó

  • Chủ nhật, 31/8/2025 14:13 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Số lượng cấp phó tại Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lâm Đồng đang vượt xa quy định. Hiện sở này có tổng cộng 163 người nhưng chỉ được bố trí 116 vị trí, dôi dư tới 74 cấp phó.

Ngày 31/8, Sở Nội vụ tỉnh Lâm Đồng vừa trình UBND tỉnh phê duyệt danh sách công chức, viên chức lãnh đạo, quản lý thuộc Sở Nông nghiệp và Môi trường (NN&MT) nghỉ hưu, thôi việc theo Nghị định 178/2024/NĐ-CP và Nghị định 67/2025/NĐ-CP.

tinh gon anh 1

Trụ sở Trung tâm Hành chính - Chính trị tỉnh Lâm Đồng.

Theo Sở Nội vụ, qua thẩm định, có 23/46 hồ sơ đủ điều kiện được giải quyết, gồm 22 trường hợp nghỉ hưu trước tuổi và một trường hợp nghỉ thôi việc, 23 hồ sơ còn lại chưa được xem xét do chưa đủ cơ sở pháp lý để trình UBND tỉnh phê duyệt.

Theo Sở Nội vụ, hiện số lượng cấp phó tại các phòng, chi cục và đơn vị sự nghiệp trực thuộc Sở NN&MT vượt xa quy định. Tại 14 phòng chuyên môn và chi cục, có 89 cấp phó trên tổng số 42 vị trí (dôi dư 47 người), tại 37 đơn vị sự nghiệp công lập, có 74 cấp phó trên tổng số 101 vị trí (dôi dư 27 người).

Ngoài ra, nhiều đơn vị có số cấp phó gấp đôi, gấp ba so với quy định. Đơn cử, Chi cục Thủy lợi và Tài nguyên nước có 8 phó chi cục trưởng, vượt 6 so với quy định. Phòng tổ chức cán bộ và Phòng Kế hoạch - Tài chính cùng có 6 phó phòng, thừa 3 vị trí. Trung tâm Khuyến nông có 6 phó giám đốc, dôi dư 4. Chi cục Chất lượng - Chế biến và Phát triển thị trường có 4 phó chi cục trưởng, vượt 2 so với quy định.

Từ thực trạng trên, Sở Nội vụ Lâm Đồng đề nghị UBND tỉnh phê duyệt cho 23 lãnh đạo cấp trưởng, phó phòng, chi cục trưởng, phó chi cục trưởng, giám đốc, phó giám đốc trung tâm… thuộc Sở NN&MT được nghỉ hưu, nghỉ việc theo chế độ, nhằm đảm bảo số lượng cấp phó đúng quy định.

“Quán triệt sâu sắc những nhận thức mới về an ninh quốc gia và bảo vệ an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng, chúng tôi đã cố gắng nghiên cứu, biên soạn cuốn sách Những điểm mới về an ninh quốc gia trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng”, đại tướng Tô Lâm nói trong buổi ra mắt cuốn sách.

Sách có kết cấu hai phần, phản ánh sâu sắc quan điểm an ninh chủ động và toàn diện trong Văn kiện Đại hội XIII của Đảng. Cuốn sách vừa mang tính lý luận, thực tiễn vừa tổng kết, dự báo, có giá trị định hướng hành động. Cán bộ đảng viên đọc sách giúp nâng cao nhận thức, xác định trách nhiệm của mình với bảo vệ Tổ quốc. Lực lượng công an nhân dân đọc sách sẽ hiểu sâu sắc hơn nhiều vấn đề trực tiếp liên quan nhiệm vụ của mình. Tác phẩm chính luận nhưng viết giản dị, trình bày dễ hiểu, cập nhật cuộc sống.

Cán bộ, công chức dôi dư ở TP.HCM được vay tối đa 300 triệu đồng/người

Cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư sau khi sắp xếp tổ chức bộ máy trên địa bàn TP.HCM có thể vay tối đa 300 triệu đồng/người.

08:08 28/6/2025

Hà Nội 'tìm đầu ra' gần 300 trụ sở dôi dư

Với gần 300 cơ sở nhà đất dôi dư, Bộ Tài chính yêu cầu UBND thành phố Hà Nội “tìm đầu ra”.

07:40 7/6/2025

Lập tổ phản ứng nhanh xử lý trụ sở công dôi dư

Bộ Tài chính phối hợp với các bộ ngành giải đáp, hướng dẫn địa phương, trong đó đề xuất “lập tổ phản ứng nhanh” xử lý trụ sở công dôi dư.

08:59 6/6/2025

https://tienphong.vn/mot-so-o-lam-dong-thua-toi-74-cap-pho-post1774394.tpo

Thái Lâm/Tiền Phong

tinh gọn Lâm Đồng Tô Lâm Lâm Đồng dôi dư Nông nghiệp Môi trường

  • Tô Lâm

    Tô Lâm

    Ông Tô Lâm là Bộ trưởng Công an; Ủy viên Bộ Chính trị khóa XII, Ủy viên Trung ương Đảng khóa XI, XII; đại biểu Quốc hội khóa XIV. Ông từng giữ chức vụ Tổng cục trưởng Tổng cục An ninh I, thứ trưởng Bộ Công an. Ông được phong hàm thiếu tướng (2007), trung tướng (2010), thượng tướng Công an nhân dân (2014).

    • Chức vụ: Bộ trưởng Công an
    • Năm sinh: 1957
    • Quê quán: Hưng Yên
    • Học vị, học hàm: Giáo sư ngành khoa học an ninh, Tiến sĩ luật

  • Lâm Đồng

    Lâm Đồng
    • Diện tích: 9.773,5 km²
    • Dân số: 1.246.200
    • Phân chia hành chính: 2 thành phố, 10 huyện
    • Vùng: Tây Nguyên
    • Mã điện thoại: 263
    • Biển số xe: 49

Đọc tiếp

Thu tuong lam viec voi cac Tap doan hang dau cua Trung Quoc hinh anh

Thủ tướng làm việc với các Tập đoàn hàng đầu của Trung Quốc

1 giờ trước 15:00 31/8/2025 Xã hội Xã hội

0

Theo đặc phái viên TTXVN, trong chương trình dự Hội nghị thượng đỉnh Tổ chức Hợp tác Thượng Hải (SCO)và làm việc tại Trung Quốc, sáng 31/8, tại thành phố Thiên Tân, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã làm việc với các tập đoàn trong lĩnh vực năng lượng, hạ tầng, sản xuất xe điện, ngân hàng hàng đầu của Trung Quốc.

Bạn có thể quan tâm

XEM NHIỀU

Xem thêm

Chúng tôi sử dụng cookie để cải thiện trải nghiệm của bạn. Tìm hiểu về Chính sách Cookie tại đây

Từ chối Đồng ý