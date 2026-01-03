Bạn có thể chuyển sang phiên bản mobile rút gọn của Tri thức trực tuyến nếu mạng chậm. Đóng
4 ôtô va chạm liên hoàn ở Hà Nội

  • Thứ bảy, 3/1/2026 19:40 (GMT+7)
  • 2 giờ trước

Chiều 3/1, một vụ tai nạn liên hoàn 4 ôtô xảy ra trên tỉnh lộ 427, qua địa phận xã Thường Tín (Hà Nội). Vụ việc khiến 3 xe ôtô hư hỏng nặng.

Theo thông tin ban đầu, vụ tai nạn kể trên xảy ra vào khoảng hơn 13h cùng ngày tại tỉnh lộ 427, qua xã Thường Tín (Hà Nội).

4 xe tong lien hoan anh 1
4 xe tong lien hoan anh 2

Hiện trường vụ tai nạn.

Người dân cho biết, khi đang lưu thông trên tỉnh lộ 427 theo hướng đường trục phía Nam Hà Nội thì bất ngờ phát hiện 4 ôtô va chạm liên hoàn gồm: ôtô con BKS 29H-884.XX, ôtô tải mang BKS 37H-103.XX và hai ôtô BKS 36A-978.XX, BKS 37A-299.XX.

Tại hiện trường, ôtô tải hư hỏng nặng, bung trục phía sau, phần đầu xe nằm dưới vệ đường; ôtô con BKS 29H-884.XX bị hư hỏng nặng phần đầu, bung hai túi khí trong xe; ôtô BKS 36A-978.XX bị vỡ kính cửa bên hông trái, hư hỏng phần đầu xe; ôtô con BKS 37A-299.XX hư hỏng nhẹ phần đuôi.

May mắn, những người đi trên các xe ôtô chỉ bị thương nhẹ. Tuy nhiên, vụ tai nạn khiến đường tỉnh lộ 427 bị ùn tắc giao thông theo cả hai chiều.

Tiếp nhận tin báo, Đội CSGT đường bộ số 8 (Phòng CSGT Công an TP Hà Nội) đã điều động cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường phối hợp với các đơn vị liên quan xử lý vụ việc, đồng thời phân luồng, điều tiết giao thông.

Hiện nguyên nhân vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

https://tienphong.vn/ha-noi-4-o-to-va-cham-tren-tinh-lo-3-xe-hu-hong-nang-post1809972.tpo

Thanh Hà/Tiền Phong

Thanh Hà/Tiền Phong

(Znews đặt lại tiêu đề bài viết)

