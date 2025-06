Một phụ nữ đi làm thuê bị tử vong do sạt lở đất, đá

Phó chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Ba Bể Phạm Ngọc Thịnh cho biết, trên địa bàn mới xảy ra vụ việc thương tâm, có một phụ nữ ở huyện Bạch Thông (tỉnh Bắc Kạn) đi làm thuê ở xã Mỹ Phương (huyện Ba Bể) bị tử vong do bị đất, đá sạt lở vào khu vực giường ngủ. Gia đình, người thân đã đến xã Mỹ Phương nhận và đưa thi thể nạn nhân về lo hậu sự.

Chính quyền xã Mỹ Phương và huyện Ba Bể đã thăm hỏi, động viên gia đình nạn nhân. Theo thông tin ban đầu, nạn nhân nói trên được xác định là bà B.T.C, 49 tuổi, ở xã Lục Bình, (huyện Bạch Thông).

Hiện nay tình hình hình mưa lũ trên địa bàn Bắc Kạn đang diễn biến phức tạp. Lượng mưa lớn kéo dài đã gây ra nhiều điểm sạt lở, ngập úng cục bộ và nguy cơ mất an toàn nhất là tại những khu dân cư vùng trũng, ven suối.

Theo Văn phòng Ban chỉ huy về phòng chống thiên tai tỉnh Bắc Kạn, thống kê mới nhất tình hình thiệt hại do mưa, lũ từ đêm ngày 18/6 đến 16h30 ngày 20/6, ước thiệt hại về nhà ở, tài sản, nông nghiệp khoảng 7,42 tỷ đồng . Trong đó, thiệt hại 173 nhà ở, một nhà bếp, một nhà kho.

Về nông nghiệp, đã có hơn 230 ha lúa và hoa màu bị lũ tràn qua và đất đá vùi lấp. Mưa lớn cũng gây sạt lở ta luy nhiều tuyến đường với khối lượng khoảng 5.597 m3... Theo bản tin cảnh báo lũ quét, sạt lở và sụt lún đất tại Bắc Kạn phát lúc 9h5 ngày 21/6 của Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn, trong 24h qua, các khu vực trong tỉnh Bắc Kạn có mưa vừa đến mưa to, có nơi mưa rất to. Trong 6h các khu vực trong tỉnh có mưa. Lượng mưa tích lũy phổ biến từ 30-50 mm, cục bộ trên 80 mm.

Đài khí tượng thủy văn tỉnh Bắc Kạn cảnh báo, trong 6h tới, nguy cơ cao xảy ra lũ quét trên các sông suối; sạt lở đất trên các sườn dốc, taluy dương, tuyến đường giao thông, nơi có các công trình đang thi công; sụt lún đất, ngập lụt các vùng trũng thấp, ven sông suối tại các huyện Pác Nặm, Ba Bể, Bạch Thông, Chợ Đồn, thành phố Bắc Kạn, Na Rỳ, Ngân Sơn, Chợ Mới. Cảnh báo cấp độ rủi ro thiên tai do lũ quét, sạt lở đất, sụt lún đất do mưa lũ hoặc dòng chảy tương đương cấp 1.

Cơ quan chức năng tại địa phương lưu ý rà soát các điểm nghẽn dòng, các vị trí xung yếu trên địa bàn để có biện pháp phòng tránh, ứng phó; cảnh báo người dân thận trọng khi lưu thông qua các ngầm, tràn đang bị ngập do lũ, nước chảy xiết...

Tính đến tối 13/6, mưa lũ tại miền Trung do bão số 1 đã làm hai người tử vong ở Quảng Trị, 4 người mất tích do lũ cuốn trôi tại Quảng Bình.

