Một người tử vong sau bữa rượu tại Hải Phòng

  • Thứ hai, 22/12/2025 16:31 (GMT+7)
Một bữa rượu tại phường Tứ Minh (Hải Phòng) khiến nhiều người phải nhập viện cấp cứu, một trường hợp tử vong, cơ quan y tế nghi ngờ rượu chứa methanol.

Cục An toàn thực phẩm (Bộ Y tế) nhận được báo cáo của Sở Y tế Hải Phòng về vụ nghi ngờ ngộ độc thực phẩm do rượu xảy ra tại phường Tứ Minh, khiến nhiều người nhập viện và một người tử vong.

Theo báo cáo, sau bữa ăn tại gia đình ông Cà Ngọc Chung, các nạn nhân xuất hiện triệu chứng hoa mắt, chóng mặt, khó thở. Tất cả được đưa đi cấp cứu tại các cơ sở y tế trên địa bàn, trong đó một trường hợp không qua khỏi. Nguyên nhân ban đầu được nghi ngờ là ngộ độc methanol trong rượu sử dụng tại bữa ăn.

Cục An toàn thực phẩm yêu cầu Sở Y tế Hải Phòng khẩn trương chỉ đạo các bệnh viện tập trung tối đa nhân lực, phương tiện để cấp cứu và điều trị tích cực cho người bệnh, hạn chế thấp nhất nguy cơ tử vong và biến chứng.

Cùng với đó, ngành y tế địa phương được đề nghị phối hợp với Sở Công Thương và các cơ quan chức năng truy xuất đến cùng nguồn gốc loại rượu nghi gây ngộ độc, dừng ngay việc lưu thông các sản phẩm liên quan. Trường hợp phát hiện vi phạm về an toàn thực phẩm sẽ bị xử lý nghiêm theo quy định.

Cục An toàn thực phẩm cũng yêu cầu Hải Phòng tăng cường thanh tra, kiểm tra hoạt động sản xuất, kinh doanh rượu trên địa bàn, đặc biệt với các cơ sở nhỏ lẻ, nấu rượu thủ công. Các loại rượu không rõ nguồn gốc, không nhãn mác, pha chế không bảo đảm an toàn cần được phát hiện và ngăn chặn kịp thời trước khi đưa ra thị trường.

Bộ Y tế đề nghị địa phương tiếp tục thực hiện nghiêm các chỉ đạo của Chính phủ và Bộ Y tế về phòng ngừa ngộ độc thực phẩm, bảo đảm an toàn thực phẩm và kiểm soát nguy cơ từ rượu, nhằm tránh những sự cố tương tự gây hậu quả nghiêm trọng cho sức khỏe cộng đồng.

